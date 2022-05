vor 1 Stunde

Unfall auf Baumeisterstraße Karlsruhe: 58-jähriger Radfahrer von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Samstagvormittag ein 58-jähriger Radfahrer in Karlsruhe, als er beim Abbiegen von einem nachfolgenden Pkw erfasst wurde. Das gab die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.