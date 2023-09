Der Startschuss für die 29. Auflage des traditionsreichen Turmberg-Laufs fällt am Samstag, 30. September, um 16 Uhr auf dem Marktplatz in der Altstadt. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr werden die Bahnhaltestellen zwischen Auer Straße und Durlach Turmberg nicht angefahren, so die Verkehrsbetriebe Karlsruhe(VBK) in einer Mitteilung.

Die Tramlinie 1 endet in diesem Zeitraum von der Karlsruher Innenstadt kommend bereits an der Haltestelle Auer Straße, wo eine Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand eingerichtet wird. Anschließend wenden die Bahnen über das Gleisdreieck Pforzheimer-Straße und fahren zurück in Richtung Karlsruhe Innenstadt.

Baustelle an Johann-Strauß-Straße

Während der Streckensperrung wird die Haltestelle Friedrichschule ersatzlos aufgehoben. Die Haltestellen Durlach Turmberg, Karl-Weysser-Straße und Schlossstraße werden nur durch den SEV beziehungsweise die dort regulär verkehrenden Buslinien bedient.

Weil auch die Pfinzstraße als Laufstrecke für die Sportler freigehalten wird, fährt der Bus über eine südliche Route bis Durlach Turmberg. Über die Killisfeldstraße bediene der Bus auch die Haltestellen Rommelstraße, Parkschlössle und Karl-Weysser-Straße, so die VBK weiter.

Turmberglauf Durlach 2022 (Archivbild) | Bild: Mia

Die Rückfahrt von Durlach Turmberg zur Auer Straße erfolge in umgekehrter Reihenfolge. Wegen der baustellenbedingten Sperrung der Johann-Strauß-Straße in der Dornwaldsiedlung erfolge die Wendefahrt über das "Kleeblatt" der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Durlach.