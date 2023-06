Bei den aktuellen Temperaturen sollte man immer ausreichend trinken, am besten Wasser. Mindestens 1,5 Liter sollte ein Mensch am Tag zu sich nehmen. Damit Ihr auch an heißen Tagen zügig zum nächsten Trinkbrunnen gelangt, einfach auf die blau hinterlegten Wörter klicken und Google-Maps führt euch direkt dorthin!

1. Trinkbrunnen in Karlsruhe: Brunnen an der kleinen Kirche

Der "kleine wasserschöpfende Knabe" steht an der Ecke Kaiserstraße und Kreuzstraße.

Direkt an der Kaiserstraße befindet sich der wasserschöpfende Knabe. | Bild: Sophia Wagner

2. Trinkbrunnen in Karlsruhe: Lidellbrunnen

Mitten auf dem Lidellplatz können sich Durstige aus dem dortigen Trinkbrunnen eine Erfrischung gönnen.

Der Lidellplatz. | Bild: ps

3. Trinkbrunnen in Karlsruhe: Großherzog-Ludwig-Brunnen

Erst kürzlich kehrte der berühmte Ludwig-Brunnen zurück auf den Karlsruher Marktplatz. Was ihr bestimmt nicht wusstet: Aus dem Brunnen sprudelt bestes Trinkwasser!

Der Großherzog-Ludwig-Brunnen am Marktplatz. | Bild: Sophia Wagner

4. Trinkbrunnen in Karlsruhe: Pelikanbrunnen am Gutenbergplatz

Der Pelikanbrunnen ist nicht zu verwechseln mit dem für den Platz bekannten Krautkopfbrunnen!

Der Pelikanbrunnen am Gutenbergplatz. | Bild: Sophia Wagner

5. Trinkbrunnen Karlsruhe: Springbrunnen Nottingham-Anlage

Auf dem Spielplatz in der Nottingham-Anlage steht ein Springbrunnenensemble, dessen Wasser genießbar ist. Ganz in der Nähe des Sandkorn-Theaters.

Trinkwasserbrunnen in der Nottingham-Anlage. | Bild: Sophia Wagner

6. Trinkbrunnen in Karlsruhe: Brunnen in der Helmholzstraße

Direkt vor der Christi-Auferstehungskirche in der Innenstadt-West steht ein weiterer Trinkbrunnen, um euren Durst zu stillen.

Dieser Brunnen steht am Ende der südlichen Hildapromenade. | Bild: Sophia Wagner

7. Trinkbrunnen in Karlsruhe: Brunnen Ludwigsplatz

Ein Sandsteinbrunnen, der Trinkwasser bereithält, befindet sich direkt am Ludwigsplatz.

Ludwigsplatz Karlsruhe | Bild: Sophia Wagner

9. Trinkbrunnen in Karlsruhe: Brunnen auf dem Berliner Platz

Lernen macht durstig! Darum gibt es in der Karlsruher Oststadt auch einen Trinkbrunnen am Campus. Der befindet sich direkt an der Postfiliale am Berliner Platz.

Bild: Carsten Kitter

Weitere Brunnen findet Ihr auf der Seite der Stadt. Bitte checkt vor dem Trinken die Hygienezustände des Brunnens!