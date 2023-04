Karlsruhe vor 1 Stunde

Tiere in der Dämmerung: Karlsruher Nacht-Zoo öffnet wieder seine Pforten

In der Nacht durch den Karlsruher Zoo streifen. Klingt gruselig? Muss es nicht. Denn der Zoo veranstaltet am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, den Karlsruher Nacht-Zoo. Tierhäuser haben an beiden Abenden bis 22 Uhr geöffnet. Bis 22.30 Uhr können die Besucher auf dem Gelände bleiben. Dass die Häuser nicht die komplette Nacht geöffnet bleiben, liegt am Schlafrhythmus der Tiere.