Durch die Störung des Zugleitsystems sowie des Funksystems, das für die Kommunikation notwendig ist, können die Stadtbahnen nur oberirdisch fahren. Unterirdisch wäre es aufgrund der ausfallenden Kommunikation nicht ausreichend sicher, so Michael Krauth, ein Pressesprecher der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK).

Sowohl die Bahnen der VBK als auch die der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) werden oberirdisch umgeleitet. Die Fachkräfte arbeiten unter Hochdruck an der Störungssuche sowie an der Behebung der technischen Störung. Diese Arbeiten dauern aktuell an. Daher steht bisher nicht fest, wann der Tunnelbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

11.07 Uhr: Störung behoben

Wie die VBK mitteilt, ist die Störung im Stadtbahntunnel seit ungefähr 11 Uhr behoben. Alle betroffenen bahnen fahren nun wieder durch den Tunnel.