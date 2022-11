Karlsruhe vor 1 Stunde

Tag der Inklusion: Naturkundemuseum Karlsruhe lädt zur sinnlichen Sonderausstellung ein

Anlässlich des internationalen Tages der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember lädt das Naturkundemuseum in Karlsruhe zur großen Sonderausstellung ein. An diesem Tag erwarten alle Besucher eine Vielzahl von besonderen Angeboten - rund um das Thema: Sinne.