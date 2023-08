Karlsruhe vor 58 Minuten

Szenario Zombie-Apokalypse: Wie hoch wäre die Überlebenschance in Karlsruhe?

Ob in "28 Days Later", "Resident Evil" oder "World War Z" – Zombies und vor allem Zombie-Apokalypsen scheinen eine wahre Anziehung auszuüben. Das Immobilienportal Rentola hat deshalb eine Übersicht über die Orte veröffentlicht, an denen man das Horror-Szenario am ehesten überleben würde. Wie schneidet Karlsruhe dabei ab?