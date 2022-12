von (ps/cak)

Neben der Oststadt sollte eigentlich auch die Karlsruher Südstadt an das neue Glasfasernetz der Stadtwerke Karlsruhe angeschlossen werden. Jedoch wurde die für den Ausbau erforderliche Wirtschaftlichkeit nur in Teilen erreicht. Eine monatelange Akquise habe nicht in allen Bereichen der Südstadt zum gewünschten Erfolg geführt. Der tatsächliche Ausbau wird daher nur in den Gebieten mit entsprechender Nachfrage erfolgen.

In den Röhrchen befinden sich die einzelnen Glasfaser-Kabel | Bild: ARTIS - Uli Deck

"Wir bezeichnen eine Vorvermarktung gerne als Gemeinschaftsprojekt, denn wir, als Stadtwerke Karlsruhe, bieten extrem günstige Preise, brauchen aber ein positives Feedback der Bürgerinnen und Bürger, um die hohen Investitionskosten für unser Unternehmen in ein komplett neues Glasfasernetz stemmen zu können. Leider haben die zahlreichen Aktivitäten nicht die notwendigen Rückmeldungen für einen vollflächigen Ausbau der Südstadt gebracht. Dies bedaure ich sehr", so Christoph Arts, Leiter des Bereichs Digitale Lösungen der Stadtwerke in einer Pressemitteilung.

Teilausbau der Südstadt

Dennoch hätten zahlreiche Haushalte in der Südstadt bereits Verträge für KA Glasfaser abgeschlossen. Ebenso ein hohes Interesse am Glasfasernetzausbau zeigte eine Vielzahl von Hausverwaltungen und Gebäudeeigentümer, die ihren Mietern den Zugang zur schnellen digitalen Welt ermöglichen wollen. "Die Bürger wünschen sich stabile Übertragungsraten und garantierte Geschwindigkeiten auf hohem Niveau. Glasfaser ist eine zukunftssichere Lösung für die Digitalisierung unserer Gesellschaft und für den Standort Karlsruhe", so Arts.

Aufwendige Sanierungen in der Karlsruher Südstadt und die damit einhergehende Verdrängung der Bürger, soll verhindert werden In seiner kommenden Sitzung möchte die Stadt einen entscheidenden Schritt in Sachen Milieuschutz in der Südstadt gehen. | Bild: Thomas Riedel

"Wir werden hier Lösungen für unsere Kunden finden und werden versuchen einen Großteil mit Glasfaser zu versorgen. Die Wirtschaftlichkeit des Netzausbaus steht für unser Unternehmen jedoch in diesen herausfordernden Zeiten ebenso im Fokus. Über die Entscheidungen, in welchen Gebieten der Südstadt wir konkret ausbauen werden, informieren wir unsere Kunden in Kürze."

Glasfasernetzausbau in der Oststadt im Zeitplan

Von dieser Entscheidung im Stadtteil Südstadt ist der bereits stattfindende Ausbau in der Karlsruher Oststadt nicht betroffen. Dort verlegten die Mitarbeiter des Netzservice der Stadtwerke Karlsruhe in den vergangenen Monaten bereits mehr als zwei Kilometer Leerrohre unter der Erde.

Karlsruhe Wieder Ärger mit Vodafone: 618 Karlsruher tagelang ohne Internet Das könnte Sie auch interessieren

Parallel hierzu gehen die Arbeiten in den Objekten weiter. Beim Glasfaserausbau der Stadtwerke handelt es sich um den sogenannten FTTH-Ausbau (FTTH = Fiber To The Home). Bei dieser Form des Glasfaserausbaus werden die Glasfaserleitungen bis ins Haus beziehungsweise in die Wohnung verlegt und ermöglichen so deutlich schnelleres Surfen im Internet, als es aktuell in diesen Haushalten möglich ist. Die erste Versorgung mit KA Glasfaser wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 mit der Netzaktivierung in der Karlsruher Oststadt erfolgen.