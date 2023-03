Karlsruhe vor 51 Minuten

SPD-Fraktion hakt nach: Wann kommt endlich die SSC-Sporthalle?

Im Dezember 2020 wurde einstimmig für den Bau einer Sporthalle auf dem SSC-Gelände gestimmt. Im August 2021 folgte der entsprechende Bauantrag bei der Verwaltung. Der Beschluss, dass die Stadt die Planung der Halle auch finanziell unterstützen will, erfolgte jedoch bereits 2019. Seitdem befindet sich das Bebauungsplanverfahren in der Bearbeitung. Warum eigentlich? Genau diese Frage stellte die Karlsruher SPD-Fraktion an die Stadtverwaltung. Darüber hinaus sei nicht geklärt, wer die Mehrkosten für die Verzögerung zahlen muss.