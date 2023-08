Nach Angaben der Stadt Karlsruhe haben 184 Bürger ihre Stimme abgegeben. 81 taten dies vor Ort im Passagehof und die restlichen 104 über die Online-Stimmabgabe auf der Website der Stadt Karlsruhe. 162 der Stimmen waren von Nicht-Anliegenden, 17 von Anliegenden, wobei fünf keine Angabe zu ihrem Ortsbezug machten. Bis zum 11. August konnte abgestimmt werden.

Bürger und Jury stimmen für "Offene Runde"

"Sowohl insgesamt, als auch in der Einzelbetrachtung der Abstimmungsergebnisse bezüglich des Ortsbezugs, erhielt der Entwurf 'Offene Runde' jeweils die meisten Stimmen", so die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Das Gesamtergebnis des Votums lautet wie folgt:

1. Platz: Offene Runde, Rene Sulzer – 34,2 Prozent mit 63 Stimmen

2. Platz: Gamegarde, Pauline Gosselin – 26,1 Prozent mit 48 Stimmen

3. und 4. Platz: Neue Wege, Larissa Mantel; Passage, Michael Gibis – mit je 13,6 Prozent mit 25 Stimmen

5. Platz: Mäander, FAN Collective – 12,5 Prozent mit 23 Stimmen

Das Publikumsvotum floss in die Entscheidung der Jury aus Vetretern des Stadtplanungsamts, des Gartenbauamts, des Kulturamts, des Tiefbauamts, des Bürgervereins Stadtmitte und der Interessensgemeinschaft Kaiserstraße West mit ein.

Die Jury entschied sich Mitte August für den Entwurf „Offene Runde“ des Street-Art-Künstlers Rene Sulzer, der auch die meisten Stimmen des Publikumsvotums erhalten hatte.

Der Passagehof wird umgestaltet und zur Fußgängerzone. | Bild: Theresa Thiem

Über den Siegerentwurf schreibt die Stadt Karlsruhe: "Er weist in den dargestellten Kreissegmenten eine klare sowie nachvollziehbare Form auf und ist dadurch für Betrachtende schnell zu erfassen. Der Entwurf stellt das Zentrum des Passagehofes als Ort des Verweilens dar. Dadurch hebt er sich von anderen Entwürfen ab, die die Interaktion der Nutzenden mit dem Passagehof vor allem durch ein 'Durchgehen' des öffentlichen Raumes erreichten"

Die temporäre Bemalung soll noch diesen Herbst umgesetzt werden. Sie soll solange Bestand haben, bis der Passagehof baulich umgestaltet und gegebenenfalls weiter entsiegelt wird (frühstens ab 2026). Ab dem 1. September ist der Passagehof eine Fußgängerzone und soll ab Mitte September mit neuen Sitzmöbeln und zusätzlicher Begrünung zum gemütlichen Verweilen einladen