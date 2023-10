Eine Gruppe von Berufsschülern und ihre Begleiter aus dem Landkreis Karlsruhe warten derzeit (Stand Dienstagmorgen, 10. Oktober) weiterhin auf ihre Ausreise aus Israel nach Deutschland. Die elf Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 19 Jahren halten sich im Rahmen eines Jugendaustausches im von Angriffen der islamistischen Hamas erschüttert Israel auf.

"Der Gruppe geht es gut"

Zusammen mit zwei Lehrkräften und einer Begleiterin aus der Landkreisverwaltung seien die Schüler am vergangenen Donnerstag, 5. Oktober, eingereist. Der Aufenthalt der Gruppe war im Rahmen des deutsch-israelischen Jugendaustausches am Beruflichen Bildungszentrum Ettlingen organisiert worden.

"Der Gruppe geht es nach wie vor gut. Sie befindet sich an einem sicheren Ort fernab der Kampfhandlungen und es wird versucht, einen vorzeitigen Rückflug zu organisieren", sagte ein Sprecher des Landratsamtes Karlsruhe am Montag.

Schüler in der Negev-Wüste in Sicherheit gebracht

Am Samstagmorgen, 7. Oktober, nach Beginn der Terrorattacken, war ein Krisenstab einberufen worden. Das Landratsamt Karlsruhe stehe seit dem auch in engem Austausch mit den Eltern der Kinder, sagt Landrat Christoph Schnaudigel gegenüber der Tagesschau. Am Samstagvormittag seien sie im Beruflichen Bildungsszentrum in Ettlingen über die Situation informiert worden.

Israelische Soldaten arbeiten an einem Panzer an der Grenze zwischen Israel und Gaza. | Bild: Ilia Yefimovich/dpa

Die Jugendlichen waren am Samstagabend, 7. Oktober, von israelischen Freunden in enger Abstimmung mit dem Militär aus der unmittelbaren Gefahrenzone an einen sicheren Ort in der Negev-Wüste gebracht worden. Man stehe in Kontakt mit der deutschen Botschaft, so der Behördensprecher weiter.

Sind weitere Schülergruppen in Israel gestrandet?

Darauf kann das Kultusministerium keine Auskunft geben: Einen genauen Überblick, wie viele Schülergruppen aus Baden-Württemberg derzeit in Israel sind, hat das Kultusministerium nicht. Jugend- und Schülerbegegungen seien nicht meldepflichtig, erklärte eine Sprecherin.

Rauch steigt nach einem israelischen Luftangriff über Gaza auf. | Bild: Mohammed Talatene/dpa

Man wisse von den Reisen lediglich dann, wenn bei den Regierungspräsidien Fördergelder für solche Reisen beantragt würden. Aktuell seien keine von den Regierungspräsidien geförderten Reisegruppen in Israel, sagte die Sprecherin.

Von weiteren Reisen rät das Ministerium ab. "Gruppen, von denen die Regierungspräsidien wissen, dass sie in Kürze eine Reise geplant haben, wurden gebeten, die Durchführung abzusagen."

Rückflugmöglichkeit wird gesucht

Aus dem Innenministerium hieß es, man sei seit der Eskalation am Wochenende in Kontakt mit besorgten Bürgerinnen und Bürgern, die sich an das Ministerium gewandt hätten. "Alle Sachverhalte mit Bezug zu Baden-Württemberg unterstützt die Polizei Baden-Württemberg in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden bestmöglich", teilte eine Sprecherin mit.

Ein Termin für den Rückflug der Schüler steht bis dato noch nicht fest, da momentan kein regulärer Flugverkehr in der Region stattfindet. | Bild: Andreas Arnold/dpa/dpa-tmn

Grundsätzlich sei aber das Auswärtige Amt für das Zurückholen deutscher Staatsbürger aus Israel zuständig. Nach Informationen der Tagesschau versuche das Landratsamt Karlsruhe derzeit einen möglichen Rückflug zu finden. Ein Termin stehe bis dato noch nicht fest, da momentan kein regulärer Flugverkehr in der Region stattfinde.

Der ursprüngliche Rückflug war für Mittwoch geplant gewesen. Mögliche Rückflüge über Drittländer würden ebenfalls in Betracht gezogen, berichtet die Tagesschau weiter.

