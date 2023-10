Karlsruhe vor 1 Stunde

Krieg um Israel: Was Karlsruhe und die Region seit über 30 Jahren verbindet

Der Angriff aus dem Gazastreifen hat auch im Landkreis Karlsruhe tiefe Sorgen verursacht, erklärt Landrat Christoph Schnaudigel am Montag, 9. Oktober, in einem Social-Media-Post. Schließlich gibt es zu dem jetzigen Kriegsgebiet seit Jahrzehnten eine enge Verbindung. Aber was genau verbindet die Fächerstadt eigentlich mit der Region ?