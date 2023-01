von (ps/vem)

Beurteilt wurden die Werke von einer Jury rund um ZKM-Vorstand und Schlosslichtspiele-Kurator Peter Weibel.

Alle vier Preisträger werden ihre Werke bei den Schlosslichtspiele 2023 auf der Barockfassade des Karlsruher Schlosses präsentieren. Zusätzlich ist der Hauptpreis für die erstplatzierte Einreichung mit 10.000 Euro sowie einem Produktionskostenzuschuss dotiert, die ausgewählten zweit- und drittplatzierten Einreichungen mit 5.000 Euro sowie 2.000 Euro.

Auch die Gewinner sind glücklich: "Wir haben schon viel über die Schlosslichtspiele gehört, da sie eines der größten Light Festivals Europas sind. Es war schon lange unser Traum, unsere Kunst auf dem Festival zu zeigen“, freuen sich "The Fox, The Folks“. "Mehr noch: Wir sind sehr aufgeregt, da uns die diesjährigen Themen, die Zukunftsperspektive und die Frage nach sozialem Zusammenhalt, sehr am Herzen liegen.“

Ihr Werk Bhinneka Express angelehnt an das indonesische Staatsmotto "Bhinneka Tunggal angelehnt, das auch auf dem Wappen des Staates steht. Es bedeutet so viel wie "In Vielfalt geeint“ (wörtlich "verschieden, aber eins“). Das gleiche Motto, das sich die Europäische Union gegeben hat.