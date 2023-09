Karlsruhe vor 2 Stunden

Schlosslichtspiele 2023 knacken Besucherrekord

Fast 300.000 Besucher lockten die Karlsruher Schlosslichtspiele 2023 vor das Wahrzeichen von Karlsruhe. Das gab die Karlsruhe Marketing Event GmbH in einer Pressemitteilung bekannt. Allein 61.000 Besucher schauten sich das Spektakel am vergangenen Wochenende an. 16.000 besuchten das Kraftwerk-Konzert. Damit stieg der Besucherschnitt der Schlosslichtspiele auf rund 8.600 Gäste. Rekord für die Veranstalter.