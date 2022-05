von (pol/lan)

Der Diebstahl ereignete sich gegen 18 Uhr in einem Geschäft in der Karlstrasse, so eine Pressemitteilung der Polizei. Dort steckte der Mann die Elektroartikel und ein Sammelalbum in seinen Rucksack. Der Ladeninhaber bemerkte den Diebstahl und folgte dem Mann nach draußen, wo dieser nach einem Handgemenge in Richtung Europaplatz flüchtete.

Nach kurzer Verfolgung, ein Radfahrer war ebenfalls auf den Diebstahl aufmerksam geworden und unterstützte den Ladenbesitzer, wurde der Dieb von dem Radfahrer angehalten. Dieser konnte den Rucksack des Diebes in einem Gerangel an sich bringen. Der Dieb rannte aber weiter und wurde aus den Augen verloren.

Als Polizeibeamte in dem Geschäft die Anzeige des Inhabers aufnahmen kam der Dieb in das Geschäft zurück und wurde schließlich festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nun den Radfahrer, der den Geschädigten so tatkräftig unterstützt hatte. Dieser kann sich gerne mit dem Polizeirevier Südweststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3411 in Verbindung setzen.