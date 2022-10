Karlsruhe vor 1 Stunde

Querspange 2. Rheinbrücke: Regierungspräsidium veranstaltet Informationsabend in der Karlsruher Badnerlandhalle

Das Projekt zweite Rheinbrücke nimmt weiter an Fahrt auf. Nun sollen die Bürger über die nächsten Schritte informiert werden. Darum findet am Dienstag, den 4. Oktober, in der Badnerlandhalle Karlsruhe, von 18 Uhr bis ungefähr 20.30 Uhr, ein entsprechender Informationsabend statt. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Hier können sich die Besucher nicht nur über den Status quo des Projektes informieren, sondern auch Fragen stellen.