Karlsruhe vor 11 Minuten

Protestcamp: Rheinbrücken-Gegner wollen Waldstück besetzen

Ist eine zweite Rheinbrücke nötig? Die Fridays for Future (FFF) und "eine reicht!" Bewegung haben dazu eine klare Antwort: Nein! Sie finden: Die veranschlagten Kosten sollten lieber in den Ausbau von Bus- und Bahnnetzen fließen. Um dieser Ansicht Nachdruck zu verleihen, will FFF am 6. Mai ein Waldgebiet im Gebiet der geplanten Trasse mit einem Protestcamp besetzen.