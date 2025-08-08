Logo ka-news.de
Was kostet eine Portion Pommes in Karlsruhes Schwimmbädern?

Karlsruhe

Pommes im Freibad: Was kostet eine Portion in Karlsruhe?

Krosse, warme Pommes gehören im Sommer zum Freibad wie der Sprung ins Wasser. Doch wie sieht es mit den Preisen in Karlsruhe aus?
Von Sophia Wagner
    Gehört zum Schwimmbadbesuch wie der Sprung ins Wasser: Pommes.
    Gehört zum Schwimmbadbesuch wie der Sprung ins Wasser: Pommes. Foto: Karlsruher Bäder

    Pommes-Preise im Sonnenbad

    Eine Portion Pommes kostet vier Euro. Ketchup oder Mayo gibt es für 50 Cent extra dazu.

    Neben dem Schwimmbad befindet sich das Restaurant "Sonnenbad" mit Biergarten - hier gibt es griechische Küche. Die Preise des Lokals sind online einsehbar: https://restaurant-sonnenbad.de/menue

    Foto: privat/Aristidis Papadopoulos
    • Adresse: Am Sonnenbad 3, 76189 Karlsruhe
    • Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags 9 bis 22 Uhr

    Pommes-Preise im Rheinstrandbad Rappenwört

    Von den Gastronomen des Rheinstrandbads hat die Redaktion vor Veröffentlichung des Artikels keine Antwort erhalten.

    • Adresse: Hermann-Schneider-Allee 50, 76189 Karlsruhe
    • Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 20 Uhr
    Das"Milchhäusle" im Rheinstrandbad Rappenwört.
    Das"Milchhäusle" im Rheinstrandbad Rappenwört. Foto: Karlsruher Bäder

    Pommes-Preise im Freibad Rüppurr

    Eine kleine Portion Pommes kostet vier Euro. Für eine große Portion wird ein Euro mehr fällig. 

    Crêpes gehen, je nach Belag, für 3,50 bis 5 Euro über die Ladentheke. Eine komplette Pizza erhalten Besucher ab 8,90 Euro.

    Unter anderem das Freibad in Rüppurr öffnet ab Samstag.
    Unter anderem das Freibad in Rüppurr öffnet ab Samstag. Foto: Bäder Karlsruhe
    • Adresse: Ettlinger Allee 9, 76199 Karlsruhe
    • Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 20 Uhr, Frühschwimmen freitags ab 7 Uhr

    Pommes-Preise im Turmbergbad 

    Eine Portion Pommes kostet 3,50 Euro. Ketchup oder Mayo kosten jeweils 30 Cent extra.

    Für eine Bratwurst im Brötchen zahlen Besucher 4,70 Euro und für ein Stück Pizza knapp 5 Euro.

    Hier gibt es Essen und Trinken im Turmbergbad.
    Hier gibt es Essen und Trinken im Turmbergbad. Foto: Karlsruher Bäder
    • Adresse: Alte Weingartener Straße 40, 76227 Karlsruhe
    • Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 20 Uhr, Frühschwimmen dienstags und donnerstags ab 7 Uhr
