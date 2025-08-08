Pommes im Freibad: Was kostet eine Portion in Karlsruhe?

Pommes-Preise im Sonnenbad

Eine Portion Pommes kostet vier Euro. Ketchup oder Mayo gibt es für 50 Cent extra dazu.

Neben dem Schwimmbad befindet sich das Restaurant "Sonnenbad" mit Biergarten - hier gibt es griechische Küche. Die Preise des Lokals sind online einsehbar: https://restaurant-sonnenbad.de/menue

Adresse: Am Sonnenbad 3, 76189 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags 9 bis 22 Uhr

Pommes-Preise im Rheinstrandbad Rappenwört

Von den Gastronomen des Rheinstrandbads hat die Redaktion vor Veröffentlichung des Artikels keine Antwort erhalten.

Adresse: Hermann-Schneider-Allee 50, 76189 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 20 Uhr

Pommes-Preise im Freibad Rüppurr

Eine kleine Portion Pommes kostet vier Euro. Für eine große Portion wird ein Euro mehr fällig.

Crêpes gehen, je nach Belag, für 3,50 bis 5 Euro über die Ladentheke. Eine komplette Pizza erhalten Besucher ab 8,90 Euro.

Adresse: Ettlinger Allee 9, 76199 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 20 Uhr, Frühschwimmen freitags ab 7 Uhr

Pommes-Preise im Turmbergbad

Eine Portion Pommes kostet 3,50 Euro. Ketchup oder Mayo kosten jeweils 30 Cent extra.

Für eine Bratwurst im Brötchen zahlen Besucher 4,70 Euro und für ein Stück Pizza knapp 5 Euro.

Adresse: Alte Weingartener Straße 40, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 20 Uhr, Frühschwimmen dienstags und donnerstags ab 7 Uhr