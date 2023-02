Karlsruhe vor 1 Stunde

Pizza und Burger à la Mehlwurm: Ein Insekten-Business kann funktionieren!

Insekten essen ist in Karlsruhe schon seit Jahren Thema: Während sich die Gastronomie in Karlsruhe an Insekten probiert und sich der Handel zurückhält, hat die Industrie der Region Heuschrecken, Mehlwürmer und Co. im Blick. Zwei Unternehmen in der Region sind schon heute erfolgreich in der Produktion von Insekten-Snacks und Riegeln.