Nach einer Woche Vor-Fest und vier Tagen Party bei Das Fest endete das Open-Air-Festival in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage am Sonntag. Mia und Passenger bildeten auf der Hauptbühne den Abschluss der vier Tage langen Ekstase.

Mia beginnt

Die Elektro-Pop-Gruppe Mia heizte den Mount Klotz bei erneut tropischen Temperaturen ab 19.15 Uhr ein. "Wir sind gerne hier und wollen auch nirgendwo anderes sein", facht Frontfrau Katz die Menge an. Nach mehreren Outfitwechseln und Songs wie "Kapitän", "Hungriges Herz", "Tortenguss", dem Klassiker "Fallschirm" und "Sonne" als Zugabe ist der Auftritt der Gruppe auch schon wieder vorbei.

Mia. beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2022. | Bild: Tim Carmele

"Vielen Dank, ich werde diesen Abend in mein Herz schreiben, wir wollen euch wieder sehen", beschließt Katz den ersten Auftritt ihrer Gruppe in Karlsruhe. Nach einer 45-minütigen Pause folgt dann der große Abschluss.

Passenger singt und witzelt

"Passenger" betritt um 21.03 Uhr die Hauptbühne und wird von einem prall gefüllten Mount Klotz begrüßt. Eigentlich sollte "Passenger" bereits 2020 in der Klotze auftreten, allerdings machte die Corona-Pandemie dem Plan einen Strich durch die Rechnung.

Passenger beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2022. | Bild: Tim Carmele

"Es ist das größte Konzert, dass ich seit Langem spielen darf", erklärt der gebürtige Engländer zu Beginn seines Auftrittes. Ähnlich wie Megastar und Landsmann Ed Sheeran tritt Michael "Mike" Rosenberg tritt er gänzlich alleine und nur mit einer Gitarre auf und schafft dennoch mehrere Gänsehautmomente und den Mount Klotz zum beben zu.

Doch der Brite überzeugt nicht nur an der Gitarre und mit Gesang, auch seine Anekdoten aus seiner Zeit als Straßenmusiker und seine Geschichte über sein erstes Konzert nach Corona sorgen für viele Lacher.

Mehrere Gänsehautmomente

So erzählt er, dass er vor dem ersten Konzert nach der Pandemie so aufgeregt war, dass er ein Warum-Up-Konzert organisierte. Dich auch vor diesem war die Aufregung zu groß und so wurde kurzerhand ein Warm-Up vor dem Warum-Up organisiert. Allerdings lief bei der Promo nicht alles rund, sodass der Musiker vor "nur 14 sehr verwirrten Menschen auftrat, bis ich meinen einen berühmten Song gespielt habe."

Das Fest 2022 ist rum. | Bild: ka-news.de

Diesen "einen berühmten Song" bringt "Passenger" auch nach Karlsruhe mit und verspricht - nachdem die ersten Reihen ihn schon früh lautstark fordern - ihn auf jeden Fall zu spielen. Zunächst müssen sich aber die Besucher mit Balladen wie "Life's for the living", "Queenstown" oder "I hate" begnügen.

Ein Problem hat die Klotze damit aber nicht. Noch bevor die Sonne untergeht, gehen auf dem Mount Klotz die ersten Taschenlampen an und sorgen für Gänsehaut. Spätestens bei einem Akustik-Cover von "Sound of Silence" hat sich auch der letzte Besucher der Hauptbühne an diesem Abend in die Stimme des bärtigen Briten verliebt.

"Let her go" lässt den Hügel eskalieren

Doch noch immer müssen die Besucher "auf den einen berühmten Song" warten. Nach einer weiteren Anekdote über ein Festival in Kanada bei der "Passenger" im Schatten von Bryan Adams verschwand, covert er dessen Song "Heaven" und die berühmten Zeilen des Songs schallen durch die Günther-Klotz-Anlage.

Passenger beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2022. | Bild: Tim Carmele

Ohne eine Pause ist es dann endlich so weit. Nach "Heaven" erklingen die ersten Akkorde von "Let her go" und dieser "eine berühmte Song" sorgt erneut dafür, das der Hügel lautstark mitsingt und die Taschenlampen schwenkt. Mit "Scare away the dark" beschließt der Brite dann seinen Auftritt.

Während die Menschen aber weiter die Zeilen des Songs trällern, kommt der Künstler nochmal zurück und liefert drei weitere Songs als Zugabe. Nach "Holes", einem auch recht bekannten Song des Sängers, ist dann aber endgültig Schluss. "Ich liebe euch, viele Dank und kommt sicher nach Hause", verabschiedet sich Passenger nach einem würdigen Abschluss für Das Fest.

Zuschauer sind begeistert

Angelina und Anna bilanzieren nach dem Konzert: "Mir hat es sehr gefallen, ich hab den Abend echt genossen." Insbesondere der Schluss habe die beiden beeindruckt – als alle mitgeschrien haben. Das habe eine tolle Energie gehabt, auch wenn Angelina den Sänger vorher kaum kannte.

Marlene und Chartlotte von der KIT Big Band. | Bild: ka-news.de

Marlene und Charlotte stimmen zu: "Es war atemberaubend – und so süß", sei der Sänger gewesen. Am besten hat den beiden ebenfalls der Chor am Ende gefallen. Deshalb kommen die zwei Schwesten auf jeden Fall wieder - zu Das Fest 2023.