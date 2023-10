Am Dienstag, 3. Oktober, ist Tag der Deutschen Einheit. Der Feiertag lässt sich nicht nur perfekt für einen Brückentag nutzen, nein...am Montagabend kann auch noch ordentlich gefeiert werden!

Party am Montag: Oktoberfest Karlsruhe

Das 9. Oktoberfest Karlsruhe startete bereits am Freitag, 22. September. Neben dem gesamten Wochenende lässt sich auch der Montag am Brückentag nutzen, um auf dem Messplatz in Dirndl und Lederhose nochmal richtig zu schunkeln.

Bild: Thomas Riedel

Mallorca Star Mia Julia und volxxbeat sorgen vor dem Tag der Deutschen Einheit für die Partystimmung. Tickets für den Montag sind auch noch verfügbar und können im Ticketshop des Oktoberfestes Karlsruhe gekauft werden. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Party am Montag: Oktoberfest Blankenloch

Das Oktoberfest in Blankenloch steigt dieses Jahr bereits zum 37. mal. Die Piraten - der Karnevalsverein aus dem Stutenseer Stadtteil und Organisatoren des Festes - wissen also, worauf es ankommt. Ab Freitag, 29. September steigt die traditionelle Sause. Und auch am Montag ist das Festzelt geöffnet!

Bild: Thomas Riedel

Das Programm startet bereits um 12 Uhr, Einlass zum Abendprogramm mit den "Albkracher" ist dann ab 18 Uhr. Karten sind noch verfügbar und können an diesen Vorverkaufsstellen erworben werden:

No. 1 Sun & Beauty, Am Hasenbiel 1a in Stutensee-Blankenloch (Mo – Fr von 9 – 19 Uhr, Sa + So von 9 – 14 Uhr)

Hagebaumarkt, Heinrich-Hertz-Straße 2 in Stutensee-Friedrichstal (Mo – Sa von 8 – 20 Uhr)

0 & 1 Computershop, Eggensteiner Str. 23 in Stutensee-Blankenloch (Mo – Fr von 8.30 – 13 Uhr, Mi, Do + Fr 14 – 18 Uhr)

Tische können nur bei No. 1 Sun & Beauty reserviert werden

Party am Montag: App Club Karlsruhe (Apptoberfest)

Wer nach den Oktoberfesten in der Region immer noch nicht genug hat, kann im App Club in der Kaiserpassage einfach in Dirndl und Lederhose weiterfeiern. Für das "Apptoberfest" öffnet der Klub im Herzen von Karlsruhe nämlich seine Türen. Das Beste: In Tracht oder Dirndl gibt es sogar ermäßigten Eintritt! Einlass ist ab 23 Uhr.

Party am Montag: Agostea Karlsruhe (Einheitsfeierei)

Gleicher Tag, anderes Motto. Auch das "Ago" öffnet seine zwei Floors am Abend vor dem Feiertag und hat das Motto passend zum Tag der Deutschen Einheit ausgewählt. Bei der "Einheitsfeierei" soll der anschließende Einheitstag Deutschlands zelebriert werden.

Party am Montag: Stadtmitte Karlsruhe (Wiedervereinigung der Hits – das Beste aus den letzten fünf Jahrzehnten)

In der Stadtmitte in Karlsruhe gibt es dann noch ein drittes Motto für den Montagabend. "Wiedervereinigung der Hits – das Beste aus den letzten 5 Jahrzehnten", heißt es ab 22 Uhr im Club und Biergarten der Stadtmitte. Gefeiert wird der Jahrzehnt-Throwback mit DJ Tamoria. Bis 23 Uhr ist der Eintritt außerdem kostenlos.

Party am Montag: 18 Jahre Nachtwerk Karlsruhe

Ein etwas anderes Programm bietet an diesem Abend der Nachtwerk Musikclub in Karlsruhe. Der feiert nämlich 18. Geburtstag und verspricht "All Styles of Dark Music" von Resident DJ AndTraX. Los geht es um 22 Uhr, Eintritt kostet zehn Euro und zum Geburtstag spendiert der Club jeden zahlenden Gast ein Glas Sekt.

Party am Montag: Jazzclub Karlsruhe

Ein wenig ruhiger, aber mindestens genau so spaßig wird es am Montag im Jazzclub Karlsruhe in der Kaiserpassage. Wie gewohnt fungieren Torsten Steudinger und Stefan Günther-Martens als Gastgeber, die das Einsteigen ganz leicht werden lassen und zum befreiten Improvisieren einladen. In welche Richtung sich der Abend dann entwickelt, liegt ganz bei den Gästen, die das Programm bestimmen und gestalten. Der Eintritt ist frei, los geht es um 20 Uhr.