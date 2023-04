Ihr sucht nach Beschäftigungen für die Ostertage? Egal für welches Wetter, bei diesen Freizeit-Tipps ist Osterspaß für die gesamte Familie garantiert!

Ostern 2023: Über den Wipfeln unterwegs

Baumwipfelpfad Bad Wildbad. | Bild: Uli Deck/Archiv

Am Ostersonntag und Ostermontag kann sich die ganze Familie gemeinsam auf die Suche nach Ostereiern machen. Denn entlang des Baumwipfelpfads werden in den Bäumen jede Menge Ostereier versteckt. Wer alle Ostereier findet und mitzählt, hat die Chance, tolle Preise zu gewinnen.

Das Highlight für die Kids: Der Osterhase stattet dem Baumwipfelpfad einen Besuch ab!

Adresse

Peter-Liebig-Weg 16

75323 Bad Wildbad

Kontakt

Telefon: 07081/925 09 40

Öffnungszeiten

Sonntag, 9. April: 9.30 bis 18 Uhr

Montag, 10. April: 9.30 bis 18 Uhr

Anfahrt

Mit dem Auto wird zirka eine Stunde bis nach Bad Wildbad benötigt. Aus der Karlsruher Innenstadt sind es 44 Kilometer. Vor Ort gibt es Parkmöglichkeiten.

Ostern 2023: Ostertage für Ponyfans

Bei der Pferdepension Hardt Ranch in Graben-Neudorf können Kinder vom 11. bis zum 12. April einen Teil ihrer Osterferien verbringen. Zum Thema Ostern werden rund ums Pferd, Reiterspiele, eine große Ostereiersuche, Lagerfeuer und vieles mehr angeboten. Die Kinder werden mit Getränken und Essen versorgt. Am Tag kostet die Kinderbetreuung 48 Euro.

Achtung: Die Anmeldung erfolgt über ein Formular auf der Webseite der Hardt Ranch.

Adresse

Hofwiesenweg 2

76676 Graben-Neudorf

Kontakt

Telefon: 0172/657 63 87

E-Mail: craddant@web.de

Anfahrt

Die Hardt Ranch liegt von der Karlsruher Innenstadt etwa 25 Kilometer entfernt. Mit dem Auto werden zirka 25 Minuten benötigt. Mit der Straßenbahn dauert die Fahrt bis zur Haltestelle "Graben-Neudorf Nord" etwa eine Stunde. Hier halten folgende Bahnen: S2, S4, S33.

Ostern 2023: Ostereiersuche im Abenteuerpark

Bild: MELANIE HUBACH

In Kandel findet am Ostersonntag und Ostermontag im Kletterpark eine Ostersuche statt. Kletterer oder Nicht-Kletterer können versteckte Osterhasen im Wald suchen und sogar Preise gewinnen. Ab 10 Uhr geht es los.

Ein weiteres Oster-Special: Wer an einem der beiden Tagen als Osterhase verkleidet kommt, erhält 25 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis. Tickets für den Fun Forest müssen vor dem Besuch online reserviert werden.

Adresse

Badallee

76870 Kandel

Kontakt

Telefon: 07275/618 032

E-Mail: office@abenteuerpark-kandel.de

Anfahrt

Der Fun Forest Abenteuerpark liegt von der Karlsruher Innenstadt aus zirka 20 Kilometer entfernt. Mit dem Auto werden zirka 25 Minuten gebraucht, mit der Bahn dauert die Fahrt etwa eine Stunde. Die nächstgelegene Haltestelle ist "Bahnhof Kandel". Einfach beim Karlsruher Hauptbahnhof mit folgenden Bahnen in Richtung Pfalz fahren: RE6, RB51, RB54, RB56.

Ostern 2023: Europabad Karlsruhe

Bild: ps

Das Europabad hat in den Osterferien etwas ganz Besonderes für die kleinen Gäste vorbereitet. Am 11. April findet die Kinder-Sauna von 10.15 bis 13 Uhr statt. Wer lieber hinter die Kulissen des Europabads schauen möchte, kann dies am 13. April machen. Kinder ab zehn Jahren haben die Möglichkeit, sich die Technik des Bades bei einer unterhaltsamen Führung anzuschauen.

Die Tickets für die Kinder-Sauna oder die Technik-Führung müssen vorher im Onlineshop des Europabads gekauft werden.

Adresse

Hermann-Veit-Strasse 5

76135 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/160 224 00

Anfahrt

Vor dem Europabad gibt es einige kostenpflichtige Parkplätze und eine Tiefgarage. Die nächstgelegene Haltestelle ist "Europabad". Hier hält die Bahnlinie 4.

Ostern im Ettlinger Tor Center

Bild: Theresa Thiem

Das Ettlinger Tor Center befindet sich schon voll und ganz im Osterlook. Am Ostersamstag stattet der Osterhase dem Karlsruher Einkaufszentrum einen Besuch ab. Mit seiner Gehilfin verteilt er ab 12 Uhr kleine Überraschungen. Danach kann der restliche Tag mit Shopping für die ganze Familie verbracht werden.

Adresse

Kriesstrasse 122 oder Lammstrasse 21

76133 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/663 67 90

Anfahrt

Das Ettlinger Tor verfügt über eigene kostenpflichtige Parkplätze im Obergeschoss. Wer mit der Bahn anreisen möchte, steigt bei der gleichnamigen Haltestelle "Ettlinger Tor/Staatstheater" aus. Hier halten folgende Bahnen: S1, S4, S5, S7, S8, S11, S51, S52, 2, 4, 5.