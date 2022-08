von (pm/jeg)

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für das Karlsruher Oktoberfest – nur das große Bierzelt fehlt noch. Bald kann es mit den Aufbauarbeiten auf dem Messplatz losgehen und das Fest beginnen. Die Gäste erwarten "sechs tolle Partyabende mit stimmungsvoller Livemusik", teilen die Veranstalter in einer Mitteilung an die Presse mit.

Die Topacts von Europas Partybühnen

Vom 23. September bis zum 8. Oktober ist auf dem Karlsruher Messplatz Feiern angesagt. "Das Bier fließt auf dem Messplatz ab der Premiere am 23. September. Weitere Festtage sind der 24.09., 30.09., 01.10., 07.10. sowie das große Finale am 8. Oktober", so die Veranstalter. Mit urigem Zelt, bayerischen Schmankerln und leckerem Bier, sei für reichlich Oktoberfeststimmung gesorgt.

Auf dem 7. Karlsruher Oktoberfest gab es sicher viel Gaudi. | Bild: Alpha Marketing

Von 17.30 Uhr bis 24.00 Uhr wird gefeiert – Livemusik gibt es von 18.00 bis 23.00 Uhr. Sollte es Abends kühl werden, so haben die Organisatoren vorgesorgt: "Die Location ist beheizbar und auch bei frischen Herbsttemperaturen optimal klimatisiert", heißt es.

2022 erwarte die Besucher "ein gigantisches Musikprogramm". Mickie Krause, Mia Julia und voXXclub sind gebucht. "Diese Stimmungsmacher können Party; auf dem Karlsruher Oktoberfest ist 2022 wieder beste Laune garantiert", versprechen die Veranstalter.

10.000 Besucher erwartet

Ein weiteres Versprechen: Auch in diesem Jahr werden wieder rund 10.000 Besucher in Karlsruhe erwartet, erklären die Organisatoren. "Seit Jahren hat das Fest weit über die Stadtgrenzen von Karlsruhe hinaus eine riesige Fangemeinde. Viele reisen für einen Partyabend der Extraklasse sogar aus Pforzheim, Baden Baden, der Südpfalz oder der Rhein-Neckar Region an."

Bild: Felix Hörhager/dpa

Wer sich selbst zu den 10.000 Besuchern zählen will, kann sich auf der Homepage der Veranstalter über alles Weitere informieren. Die Homepage www.karlsruher-oktoberfest.de bietet neben Informationen rund um Tischkategorien und Musikprogramm auch den Direktlink zu ticketmaster.de. Hier lässt sich der Wunschtisch über einen interaktiven Zeltplan mit wenigen Klicks auswählen.