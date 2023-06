Die Frau wollte die Straßenbahngleise an der Haltestelle Dammerstock queren und übersah wohl die heranfahrende Stadtbahn, so die Polizei gegenüber ka-news.de. Durch den Aufprall wurde die Frau von der Bahn abgewiesen und kam so nicht unter die Räder - wurde jedoch schwer verletzt.

Strecke war zeitweise voll gesperrt

Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr am Mittwochabend, 21. Juni. Die Straßenbahn war stadtauswärts Richtung Ettlingen unterwegs. Die Strecke musste zunächst voll gesperrt werden. Gegen 19 Uhr erfolgte die Freigabe in Fahrtrichtung Innenstadt, ab 19.30 Uhr war auch die Gegenseite wieder für den Bahnverkehr freigegeben.

Am Mittwochabend übersah eine Frau die Straßenbahn an der Haltestelle Dammerstock. | Bild: Thomas Riedel

Weitere Straßenbahnunfälle am Mittwoch

Zwei weitere Straßenbahnunfälle ereigneten sich am Mittwoch im Karlsruher Stadtgebiet: Am Gottesauer Platz stieß eine Straßenbahn mit einem Auto zusammen. Ebenso im Stadtteil Waldstadt: Hier übersah der Autofahrer das Rotlicht.

