"Wir freuen uns sehr, dass wir Anfang Dezember die ersten Reservierungen entgegennehmen und Motel One in Karlsruhe eröffnen können", sagt eine Sprecherin der Hotelgruppe am 2. November in einem Telefonat mit der Redaktion.

Motel One Skybar nicht nur für Hotelgäste zugänglich

Bereits vor drei Jahren hatte die Unmüssig Bauträgergesellschaft mit den Bauarbeiten in der Kriegsstraße 23 bis 25 begonnen und rund 60 Millionen Euro in das Gebäude investiert. Neben 323 Zimmern soll das Hotel ab Dezember auch ein Lounge und eine Skybar im 9. Obergeschoss beherbergen.

Bild: Dominik Khilji

Aktuell werde noch an Einzelheiten geschliffen. So sei noch nicht klar, ob die Skybar künftig auch als Sportbar oder als Veranstaltungsort fungiere. "Die Skybar wird aber nicht nur Hotelgästen zur Verfügung stehen", verrät die Sprecherin der Hotelgruppe.

Trotz "Holprigkeiten" rechtzeitig

Während es Baus habe es hier und da vereinzelte "Holprigkeiten" gegeben, wie Investor Hans-Peter Unmüßig, die Herausforderungen während der Pandemie und des Ukraine-Kriegs in einem Gespräch mit der Redaktion Ende Mai bezeichnet.

So hätten die Krisen der vergangenen Jahre der Bauträgergesellschaft Unmüßig zwar Probleme bereitet, sei aber dennoch immer alles nach Zeitplan verlaufen.In der Baubranche sei immer mit Schwierigkeiten zu rechnen - seien es Lieferkettenprobleme oder Komplikationen bei der Fertigstellung.

Investor Hans-Peter Unmüßig. | Bild: www.baschibender.de

"Ups und Downs" beim Bau seien ganz normal, teilte der Chef der Unmüssig Baugesellschaft während des Interviews mit der Redaktion im Mai diesen Jahres mit. Insgesamt hätten die unterschiedlichen Herausforderungen rund sechs Monate gekostet. Schon damals wurde die Fertigstellung des Gebäudes aber für Ende 2023 prognostiziert.

