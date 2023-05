Karlsruhe vor 40 Minuten

Großbaustelle an der Kriegsstraße: "Motel One" soll noch 2023 einziehen

Das Gebäude der Unmüssig Bauträgergesellschaft in der Kriegsstraße 23 bis 25 soll noch in diesem Jahr an die Mieter übergeben werden. Das teilt Hans-Peter Unmüßig, Chef der Unternehmensgruppe, in einem Telefonat mit ka-news.de mit. Auf rund 2.000 Quadratmetern sollen Mietwohnungen, eine Skybar, ein Café und die Räumlichkeiten des Motel One entstehen.