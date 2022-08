von ka-news.de

Schon sehr haben wir uns an die deutlich abgeschwächten Corona-Regeln in den warmen Jahreszeiten gewöhnt. Doch vom 1. Oktober bis zum 7. April 2023 ist Schluss. Denn: Das Kabinett stellte am Mittwoch den künftigen Corona-Fahrplan für den Herbst und Winter vor. Doch der braucht noch die Zustimmung von Bundesrat und Bundestag.

Spritze mit dem Impfstoff von Biontech. | Bild: Kay Nietfeld/dpa

Fest steht: Gesundheitsminister Karl Lauterbach will den Bundesländern auch diesmal die Freiheit lassen, die Corona-Maßnahmen je nach Infektionslage zu lockern oder nachzuschärfen. Allerdings werden diese Vorkehrungen diesmal in zwei Stufen unterteilt: Stufe 1 und Stufe 2.

Noch bevor der Entwurf vorgestellt wurde, hatte das Land Baden-Württemberg seine weiteren Vorbereitungen für den Corona-Herbst in einer Pressemitteilung kommuniziert. Allgemein fasst das Land den Gesetzesentwurf mit den neuen Corona-Regeln verhalten positiv auf.

Grundsätzlich sollen folgende Corona-Regeln ab Herbst bundesweit gelten:

FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen und in Flugzeugen. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren und Personal dürfen weiter medizinische Masken tragen.

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelten FFP2-Maskenpflicht und Testpflicht.

Ausnahme: Personen, die dort behandelt beziehungsweise betreut werden, müssen sich nicht testen lassen. Die Maskenpflicht entfällt für die Patienten, sobald diese sich in den eigenen Räumen aufhalten.

Corona-Regeln: Hier können die Länder selbst entscheiden: Stufe 1

Maskenpflicht für den Öpnv

Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen. Ausnahme: öffentliche Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie in der Gastronomie, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt.

öffentliche Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie in der Gastronomie, Testpflicht in Schulen + Maskenpflicht (medizinische Maske) ab der 5. Klasse.

In Baden-Württemberg sollen vulnerable Schülerinnen und Schüler sowie das Personal in Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) nach den Ferien verpflichtend zweimal wöchentlich auf das Coronavirus getestet werden. In anderen Einrichtungen sollen zunächst jeweils vier Antigenselbsttests zur Testung bei Bedarf bereitgestellt werden. Verpflichtende Tests für bestimmte Einrichtungen (Kinderheim, Asylunterkünften, Gefängnis)

Gastronomie darf selbst entscheiden, ob Gäste nur mit Maske oder nur mit negativem Test eintreten dürfen.

nur mit negativem Test eintreten dürfen. Genesene und Geimpfte (Erkrankung oder letzte Impfung liegen höchstens 90 Tage zurück) können von der Maskenpflicht befreit werden. Die Corona-Warn-App wird in dieser Zeit für diese Personengruppen grün gekennzeichnet.

Corona-Regeln: Hier können die Länder selbst entscheiden: Stufe 2 (wenn Stufe 1 nicht greift)

Maskenpflicht gilt in allen öffentlichen Innenräumen

Mindestabstand von 1,5 Metern im öffentlichen Raum

Betriebe, Einrichtungen, Gewerbe, Angebote und Veranstaltungen aus dem Freizeit-, Kultur- und Sportbereich für öffentlich zugängliche Innenräume müssen Hygienekonzepte vorlegen.

Maskenpflicht bei Außenveranstaltungen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann

Wird es einen weiteren Lockdown und Schulschließungen geben?

Laut Lauterbach seien in dem neuen Corona-Fahrplan weder Lockdowns und Schulschließungen vorgesehen. Auch auf die 2G und 3G Regelungen soll verzichtet werden.