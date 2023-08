Karlsruhe vor 1 Stunde

Nach Tod von René Weller: So liebevoll verabschieden sich Regina Halmich und Co.

Der Ex-Profiboxer René Weller starb am 22. August 2023 im Alter von 69 Jahren. Während seiner Lebenszeit erlangte er große Bekanntheit und lernte viele Menschen kennen - darunter viele Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Eben diese Personen nehmen in den sozialen Medien nun Abschied von Weller.