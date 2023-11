Kurz nach 9 Uhr wurde die Feuerwehr Karlsruhe am Mittwoch, 1. November, aufgrund starker Rauchentwicklung aus einem Gebäude am Karlsruher Marktplatz gerufen. Es handelte sich um die Gaststätte Marktlücke.

Brand war schnell gelöscht

"Vor Ort hat sich gezeigt, dass es innerhalb des Gebäudes eine starke Verrauchung gab. Der Brand wurde schnell abgelöscht", sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Dennis Ebner gegenüber der Redaktion.

Wie genau es zu dem Brand kam, ist auch eine Woche später unklar. Auf Nachfrage der Redaktion, teilt ein Sprecher der Polizei mit: "Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden oder eine fahrlässige Verursachung." Der Brand sei daher nun ein Fall für die Versicherung der Gaststätte.

Wie ging es den Eigentümern als sie vom Brand erfuhren?

Als er vom Brand in der Marktlücke erfahren hat, war Miteigentümer Adrian Sanzillo zunächst ganz gelassen. "Ich habe gedacht, dass bestimmt nur einer am Vorabend vergessen hat die Nebelmaschine auszumachen", so Sanzillo in einem Telefonat mit der Redaktion.

Bild: Thomas Riedel

Selbst als er vor Ort gesehen habe, dass seine Annahme ein Irrtum war und ein großer Teil der Theke im Untergeschoss verbrannt ist, sei er noch vergleichsweise entspannt geblieben. "Ich war zunächst erleichtert, dass das Feuer nicht auch das obere Stockwerk erreicht hat und die Feuerwehr schnell löschen konnte", so Sanzillo.

Als Fachleute ihm dann aber klarmachten, dass der Ruß und die Schadstoffbelastung sich nicht nur auf das untere Stockwerk beschränkt, sei der Schock doch groß gewesen.

Voraussichtliche Wiedereröffnung für 2024 geplant

"Das war die absolute Talsohle der schlechten Nachrichten", sagt Sanzillo. So sei dem Gastronom dadurch schnell klar gewesen, dass eine baldige Wiedereröffnung eher unrealistisch sei. Selbst eine Wiedereröffnung Anfang nächsten Jahres bezeichnet Sanzillo als "utopisch."

Bild: Thomas Riedel

"Wir haben unseren Mitarbeitern gesagt, dass wir davon ausgehen, erst im Frühjahr kommenden Jahres wieder aufzumachen." Einen genauen Zeitpunkt kann Sanzillo aktuell nicht benennen.

Stil der Marktlücke rekonstruiert werden

So müssten erst noch erst noch die verschiedenen Gewerke Reparaturen und Erneuerungen vornehmen. Auch das Wiedereinrichten dauere seine Zeit. Trotz allem habe man Glück im Unglück gehabt. "Wir sind gut versichert und der entstandene Schaden wird übernommen", sagt Sanzillo.

Adrian Sanzillo, Geschäftsführer der Marktlücke. | Bild: Ingo Rothermund

In den Urzustand könne man das Gasthaus nicht wieder bringen. Den Stil der Marktlücke wolle man aber beibehalten und wiederherstellen. "Eventuell können wir vom ein oder anderen Emailleschild noch Ruß abwaschen, aber einige Tische, die wir unter anderem liebevoll auf Flohmärkten in Frankreich ausgesucht haben, müssen wir wegschmeißen", sagt Sanzillo.

Auch der Boden, die Decke und allerlei an Elektronik sei im Untergeschoss durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden und müsse ausgetauscht werden. Ebenfalls sei im Obergeschoss einiges zu tun. Durch die Hitze des Brandes, habe etwa eine Scheibe im oberen Stockwerk der Marktlücke einen kleinen Riss bekommen.

Kein Anstieg der Preise in Folge des Brandes

Auf die Frage, ob die Preise für ein Schnitzel, ein Bier oder anderweitige Speisen in der Marktlücke in Folge des Brandes und der damit verbundenen Schließung des Gasthauses steigen werden, verneint Sanzillo.

"Wenn die Lebensmittelpreise wieder rasant teurer werden, dann müssen wir das natürlich auch irgendwie auf unsere Preise umlegen, aber das hat nichts mit dem Brand zu tun", stellt Sanzillo fest. In Folge des Brandes würden die Preise in der Marktlücke zukünftig also nicht steigen.

"Wir schauen jetzt einfach nur noch nach vorne und freuen uns, wenn wir unsere Gäste im nächsten Jahr wieder begrüßen können", sagt Sanzillo abschließend.