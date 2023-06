Karlsruhe vor 35 Minuten

Moderner Betriebs-Knigge: Wie Mut und Individualität das Arbeitsleben verbessern können

In der heutigen Arbeitswelt gibt es Firmenkulturen und -philosophien wie Sand am Meer. Jeder Arbeitgeber und jede Branche haben ihre eigenen Verhaltensregeln und Erwartungen an ihre Mitarbeiter. Doch es gibt gewisse Tendenzen, die sich in vielen Unternehmen durchsetzen. "Derzeit sind Unternehmen offener, diverser und bunter als jemals zuvor. Dies ist jedoch kein Freibrief für Unprofessionalität und mangelnde Höflichkeit", erklärt France Barbot, Kommunikationstrainerin, Coach und Prozessbegleiterin für Unternehmen und Organisationen.