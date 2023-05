"Die Fächerstadt soll zur Hauptstadt des Female Empowerments in Deutschland werden" – dieses Ziel verkündete Tijen Onaran Mitte April. Onaran selbst stammt aus Karlsruhe und möchte ihrer Heimatstadt etwas zurückgeben: Angefangen mit einer internationalen Preisverleihung. Dem "Digital Female Award" - einem Preis für Frauen im Digitalbereich.

Eine Bühne - nur für Frauen

"Es ist an sich nicht der Mangel an Frauen, der problematisch ist, sondern wie sie wahrgenommen und sichtbar gemacht werden. Sie brauchen eine Bühne, gerade im Bereich Digitalisierung, welches ein sehr breites und wichtiges Berufsspektrum ist", so Onaran im Rahmen einer Pressekonferenz am 17. April.

Das Thema, vor allem mit dem Fokus auf die Fächerstadt, ist für die Unternehmerin eine Herzensangelegenheit. "Ich bin selbst Karlsruherin mit Migrationshintergrund, mein Lebensweg hat hier begonnen, und ich möchte der Stadt damit gerne etwas von dem, was ich erreicht habe, zurückgeben."

Award soll jetzt dauerhaft in Karlsruhe bleiben

Seit fünf Jahren vergibt Global Digital Women den Digital Female Leader Award. Bis jetzt fand dieser immer in verschiedenen deutschen Städten statt, nun kommt der internationale Preis zum zweiten Mal nach Karlsruhe – und in Zukunft wird er in Zusammenarbeit mit der Stadt Karlsruhe und der Messe Karlsruhe auch an diesem Standort bleiben.

Der Preis ehrt erfolgreiche Frauen aus 18 verschiedenen Kategorien – von IT, Beauty & Lifestyle, Nachhaltigkeit und Leadership zu Innovation und New Work. Die Jury besteht aus männlichen und weiblichen Vertretern der deutschen Wirtschaft.

Oberbürgermeister zu Award: Das passt gut zu Karlsruhe!

Karlsruhe eignet sich als Veranstaltungsort hierfür laut Oberbürgermeister Frank Mentrup besonders gut: "Bei uns hat die Digitalisierung ja sozusagen begonnen – die erste E-Mail Deutschlands wurde 1984 hier empfangen, außerdem haben wir die älteste Fakultät für Informatik."

Oberbürgermeister Frank Mentrup. | Bild: Carsten Kitter

"Als Residenz des Rechts sind wir mit einer gewissen Verantwortung verbunden", fügt er hinzu. "Wenn man bedenkt, dass Frauen in manchen Ländern erst gar keine Möglichkeiten in der Wirtschaftswelt haben, möchten wir uns umso mehr für diese Menschenrechte einsetzen."

Preisverleihung in der Messe Karlsruhe

Auch Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe, ist stolz auf die Gastgeberrolle. "Hier geht es um Menschen, die mit viel Leidenschaft tolle Projekte umsetzen. Das passt nicht nur gut zu unseren anderen Veranstaltungen, sondern auch zu unserem Mindset."

Bild: Messe Karlsruhe/Heidi Ofterdinger

"Ich habe 2009 mit meiner Stelle in einer Führungsposition eine Chance bekommen, was heute leider noch nicht so üblich ist, wie es sein sollte", so Wirtz weiter, "deshalb finde ich es wichtig, dass die Stadt sich in Sachen Gleichberechtigung mehr engagiert."

Große Gala Ende September - was ist geplant?

Wann wird der "Digital Female Award" vergeben? Die Preisverleihung soll in einen Kongress eingebettet sein. "Wir werden am 22. September einen Networking-Empfang im ZKM haben, am 23. September wird es vormittags ein Forum, wie eine Art Kongress, geben, auf dem mehrere Workshops stattfinden werden", so Onaran.

Die Messe Karlsruhe in Rheinstetten. | Bild: Messe Karlsruhe/Onuk

Verschiedene lokale Unternehmen, wie die EnBW oder dm-drogeriemarkt leisten dazu ihren Beitrag, doch auch deutschlandweit bekannte Firmen wie die Deutsche Bahn oder PWC gehören zu den Partnern.

Die Preisträgerinnen sollen nach dem Award auf großformatigen Fotoportraits auf dem Marktplatz ausgestellt werden, wie Mentrup ankündigt: "Damit macht man sie im öffentlichen Raum sichtbarer."

Was soll der Preis bewirken?



Allgemein möchte Tijen Onaran mehr Leichtigkeit in das Thema bringen und es auf eine positive, ermutigende Art und Weise entemotionalisieren. "Bei viele Leute gehen die Rollläden schon direkt runter, wenn sie die Wörter Female Empowerment und Diversity hören", meint sie. "Deshalb ist es wichtig, dass Menschen wie Sie als Role Model, vor allem für die junge Generation, auftreten", spricht Mentrup ihr zu.

Bild: Sophia Wagner

Seine Vision: "Karlsruhe soll nicht nur ein Ort sein, an dem man sich gerne aufhält, sondern ein Ort, wo man etwas werden kann, egal wer man ist und woher man kommt."

Wo kann man sich für den Preis bewerben?

Frauen können sich jetzt für den Award bewerben. Mehr Infos unter http://digital-female-leader.de/digital-female-leader-award/