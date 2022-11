Karlsruhe vor 2 Stunden

Mahnwache für Opfer von transfeindlicher Gewalt: Wie sicher fühlt sich die queere Community in Karlsruhe?

327 Kerzen brennen auf dem Karlsruher Stephanplatz am Sonntagabend. Sie stehen für alle jene Transmenschen, die in den vergangenen zwölf Monaten weltweit aufgrund von Gewaltverbrechen ihr Leben verloren haben. Zum internationalen Transgender Day of Rememberance gedenkt das Karlsruher Zentrum für queeren Vielfalt (queerKAstle) mit dieser Aktion in der Fächerstadt den Todesopfern.