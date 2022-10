Stuttgart vor 55 Minuten

Lucha: Einführung der Maskenpflicht in Innenräumen möglich

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha hält angesichts des starken Anstiegs der Corona-Neuinfektionen die baldige Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen für möglich. "Es kann unter Umständen schnell gehen", sagte Lucha am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Die Lage in den Krankenhäusern ist angespannt, aber noch beherrschbar." Wenn die Experten zu dem Schluss kämen, dass man gegensteuern müsse, sei das Land vorbereitet. "Es kann sein, dass wir relativ schnell sagen, dass das Tragen von Masken in Innenräumen verpflichtend wird."