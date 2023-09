"Die Vorfälle, über die ich Ihnen berichten möchte, betreffen die Sicherheit der Bahnstrecke Karlsruhe Hbf - Karlsruhe-Hagsfeld. Genauer gesagt: Es geht um den Abschnitt vor Karlsruhe-Hagsfeld (von Karlsruhe Hbf kommend) zwischen Kilometer 56,4 und 56,8", heißt es in dem Schreiben des Lokführers, der anonym bleiben möchte. Im folgenden Text wird der Fahrer Lukas Kemper genannt.

Zu hohes Tempo auf den Gleisen

Auf besagtem Streckenabschnitt sei eine maximale Geschwindigkeit von 180 km/h erlaubt. "Bei dieser Geschwindigkeit kommt es seit fast zwei Monaten zu extremen Schwankungen des Triebfahrzeugs", so Lukas Kempler. Es bestehe das Risiko, zu entgleisen.

Das sei auch der automatisierten Drehgestell-Überwachung nicht entgangen. "Der Ruck war so stark, dass sie in der Folge eine Zwangsbremsung auslöste", berichtet der Lokführer. Darüber hinaus bezeichnet Lukas Kemper, dass die Fahrt unkomfortabel sei: "Ich wäre fast vom Führersitz gefallen, weil die Verwerfung so groß ist."

Eisenbahn-Bundesamt reagiert sofort

Der besorgte Lokführer sei mit einem Appell einer Geschwindigkeitsanpassung bereits im Juni 2023 an seine Vorgesetzten bei der DB AG herangetreten. Laut eigenen Angaben blieb dieser unbeantwortet. Dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) habe er seine Sicherheitsbedenken ebenfalls mitgeteilt, erklärt er gegenüber der Redaktion.

Tatsächlich ergibt sich auf Nachfrage der Redaktion ein etwas anderes Bild. Wie das EBA auf Nachfrage mitteilt, seien die Bedenken sehr wohl eingegangen. "Den von Ihnen genannten Hinweisen war das EBA im Juli 2023 und aktuell im September 2023 im Rahmen der Eisenbahnaufsicht nachgegangen", so die EBA. Daraufhin wurden vonseiten der DB AG sofortige Maßnahmen eingeleitet. So habe die DB AG als Sofortmaßnahme zunächst die Geschwindigkeit im betroffenen Bereich reduziert.

"Die Betreiber haben regelwerkskonform gehandelt. Das hat unter anderem eine Ermittlung ergeben", so die EBA weiter. Die letztmalige turnusmäßige Messzugfahrt hierzu habe Mitte August stattgefunden. Dort habe sich bestätigt, dass kein sicherheitsrelevanter Zustand vorliege sowie es der Lokführer befürchtet hatte. Aber was war jetzt eigentlich das Problem?

Unebenheit sorgten für unkomfortable Fahrt

Laut der DB musste die Geschwindigkeit reduziert werden, da es Unebenheiten am Gleis gebe. Den Vorwurf des Fahrers, dass die Verwerfung auf den Gleisen so groß sei, widerspricht der Streckenbetreiber jedoch: "Der besagte Streckenabschnitt ist nicht von Gleisverwerfungen betroffen – sonst würden unsere Züge nicht mehr fahren. Alle Strecken werden in regelmäßigen Abständen untersucht", heißt es auf Nachfrage der Redaktion.

Strecke wird nachgebessert

Ungeachtet des tatsächlichen Ausmaßes des Problems sind sich alle Beteiligten bei einem Punkt einig: Im Bereich Karlsruher Hbf - Karlsruhe/Hagsfeld besteht Ausbesserungsbedarf. Deshalb verkündet eine Sprecherin der DB AG: "Die notwendigen Richt- und Stopfarbeiten werden bis spätestens Ende des Jahres ausgeführt." Bis der Zug also wieder ruhig über die Schienen gleitet, gilt Tempo 160 km/h - statt 180 km/h.