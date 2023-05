Wieso sollte man sich etwas neu anschaffen, was man nur selten braucht, wenn man es auch ausleihen kann? In Karlsruhe gibt es für alle möglichen Lebensbereiche Geschäfte, die auf dieses nachhaltige Prinzip setzen. ka-news.de hat einige davon ausgesucht.

Nicht ganz alltägliche Gegenstände ausborgen im leih.lokal Karlsruhe

Die Bürgerstiftung Karlsruhe hat hiermit ein Ladenkonzept ins Leben gerufen, bei dem sich Karlsruher bis zu drei Wochen lang gegen eine Pfandgebühr, aber kostenlos, Dinge ausleihen können.

Sie haben die Wahl aus über 1.000 Gegenständen, die man im Alltag oder zu besonderen Anlässen hin und wieder gebrauchen kann: Zum Beispiel Werkzeug, Raclette-Gerät, Dampfreiniger oder Bierbank-Garnitur. Das Personal vor Ort arbeitet auf ehrenamtlicher Basis.

Adresse: Gerwigstraße 41

Öffnungszeiten: Montag, Donnerstag und Freitag, 15 Uhr bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr

Alles für die Party

Partywelt-Verleihservice

Alles was man zum Feiern benötigt, gibt es hier: Geschirr, Gläser und Besteck, Koch- und Küchenutensilien vom Kerzenständer bis zur Spülmaschine, Stühlen, Tischen und Heizern finden sich im Sortiment.

Adresse: Ludwigshafener Str. 9

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 13 Uhr

Mehr Infos: http://www.www.mietmoebel-partywelt.de

RockShop

“Du machst die Party, wir haben das Equipment“ - damit wirbt der RockShop für seinen Verleih. Hier kann man Soundpakete für Events jeder Größe ausleihen - ob Anlage mit Boxen, DJ-Pulte oder Beleuchtung. Die Kosten ergeben sich aus den festgelegten Miettagen.

Adresse: Am Sandfeld 21

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 10 Uhr bis 16 Uhr

Mehr Infos: http://www.rockshop.de/partyverleih

Ausleihe der ASta HsKA

Wer in Karlsruhe studiert - genauer gesagt an der Hochschule, kann sich im Ausleih-Shop der AStA gegen eine Kaution Sachen borgen und sie bis zu zwei Wochen behalten. Von Bällen über Leinwand bis zu Partyzubehör und -Technik findet man hier alles mögliche. Ab einem Wert von 30 Euro zahlt man den halben Preis des Artikels.

Den Online-Shop findet man auf http://www.asta-karlsruhe.de/shop/https://asta-karlsruhe.de/shop/

Hüpfburg-Verleih Becker

Bei diesem Verleih schlagen Kinderherzen höher: Mieten kann man hier neben verschiedenen Hüpfburgen (es gibt auch eine „Erwachsenen-taugliche“) ein Kinderkarussell, eine Riesenrutsche sowie einen Hindernisparcours. Die Verleihkosten sind inklusive Liefer-, Auf- und Abbauservice und Funktionsgarantie. Lediglich der Strom und die Betreuung muss selbst sichergestellt werden.

Adresse: Von-Beck-Str. 1A

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9 Uhr bis 18 Uhr

Mehr Infos: http://huepfburg-huepfburgen-verleih.de/huepfburg-karussell-verleih-karlsruhe/

Rund ums Rad

Lastenkarle

Kostenlos lastenradeln in Karlsruhe - das bietet das Geschäft an. Der Verleih wird ehrenamtlich verwaltet und läuft auf Spendenbasis. Und so funktioniert es: Man registriert sich auf der Webseite, holt sein ausgewähltes Rad an einer der 16 Stationen im Stadtgebiet ab, wo man es nach der vereinbarten Zeit auch wieder zurückgibt.

Weitere Stationen gibt es auch in Ettlingen, Baden-Baden, Bruchsal und Malsch.

Adresse: Kronenstraße 9

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 8 Uhr bis 20 Uhr

Mehr Infos: http://lastenkarle.de/

Rumler E-Bikes

Schnell und nachhaltig unterwegs ist man mit einem E-Bike. Wer sich nicht extra eins für den Alltag zulegen möchte, sondern eine Tagestour oder Radreisende plant, kann es sich in diesem Laden ausleihen. Es werden verschiedene Marken angeboten.

Adresse: Kaiserallee 83

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag , 10 Uhr bis 12:30 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 14 Uhr

Mehr Infos: http://www.rumler-ebikes.de/

KVV.nextbike

Über das öffentliche Fahrradverleihsystem der Stadt Karlsruhe, ehemals „Fächerrad“, kann man sich per App über 600 Räder leihen. Die Rückgabe erfolgt, genau wie beim E-Roller-Prinzip, entweder an einer der über 50 Stationen oder flexibel an jeder öffentlich einsehbaren Straßenkreuzung.

Mehr Infos: http://www.kvv-nextbike.de/de/

Bau und Werkeln

Boels Verleih Daxlanden

Braucht man für die Heimarbeit einmal schweres Gefährt, wird man in Daxlanden fündig. Der Verleih hat mehr als 2500 Produkte auf Lager, darunter allerlei Baumaschinen und Werkzeug.

Adresse: Pfannkuchstraße 9

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 7 Uhr bis 17 Uhr, Samstag 8 Uhr bis 12:30 Uhr

Mehr Infos: http://www.boels.com/de-de/branches/baden-wuerttemberg/karlsruhe-daxlanden

Sportartikel und Co.

CrazyWave

Snowboard, Splitboard, Surfskate: Hier dreht sich alles um Actionsports. Für alle, die hier einmal reinschnuppern möchten, können die Boards, aber auch das passende Zubehör verliehen werden (auch in Kindergrößen). Die Preise belaufen sich auf die Anzahl der Verleihtage.

Adresse: Luisenstraße 48

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 12 Uhr bis 19 Uhr, Freitag 12 Uhr bis 22 Uhr, Samstag 11 Uhr bis 16 Uhr

Mehr Infos: http://www.crazywave.de/

Thomas Deck X-Tasy

Hier werden allerlei Sportartikel verliehen

Adresse: Durlacher Allee 55

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 11 bis 18 Uhr

Mehr Infos: http://www.xy24.de/shop/?language=de

Bücher und Medien

Bücher leihen…

…kann man sich in einer der vielen Bibliotheken in der Fächerstadt, zum Beispiel der Stadtbibliothek, der Badischen Landesbibliothek, am KIT oder der Hochschule, sowie in der Kinder- und Jugendbibliothek im Prinz-Max-Palais.

Videothek

Karlsruhe hat sogar noch eine letzte verbleibende Videothek. Zum Interview mit dem Besitzer geht es hier.

Klamotten

Maßanzug Karlsruhe

Dieses Geschäft bietet einen Leihservice für Smoking und Frack, wer es einmal für einen schicken Anlass, als Kostüm, oder beim Casino-Abend benötigt.

Adresse: Beiertheimer Allee 22

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 10 Uhr bis 12 Uhr und 15 Uhr bis 18 Uhr

Mehr Infos: http://www.massanzug-karlsruhe.de/Kleidung-nach-Mass/Leihservice/

Anmerkung der Redaktion: Diese Liste ist nicht vollständig. Haben Sie mehr Tipps oder haben wir etwas vergessen? Schreibt uns als ka-Reporter.