von (pm/jeg)

In der Nacht von Mittwoch, den 26. Oktober, auf Donnerstag, den 27. Oktober, ist der Karoline-Luise-Tunnel für den Verkehr gesperrt. Von 21 Uhr bis schätzungsweise 4 Uhr werde das Eichamt an den Geschwindigkeitsmessanlagen arbeiten, wie die Stadt Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse bekannt gibt.

Für die Dauer der Sperrung werde der Verkehr oberirdisch – über die Kriegsstraße umgeleitet, so die Stadt.