Bisher sei der Verkauf in vielen KVV-Kundenzentren und Verkaufsstellen nämlich nicht sichergestellt, weshalb vielen Kunden nur die Zusendung per Einschreiben bliebe. "Ein niederschwelliges Angebot undatierter Tickets nutzt wenig, wenn nicht auch ein niederschwelliger Zugang dazu besteht", so die Kundeninitiative KVV in einer Mitteilung an die Presse.

Die Verkehrsunternehmen im KVV entscheiden über das Ticketangebot

Der KVV selbst habe der Initiative im Zuge dessen folgendes geschrieben: "Die Vertriebsform undatiert und zum Selbstausfüllen der Karten kann von den einzelnen Verkehrsunternehmen im KVV umgesetzt werden, oder nicht." Die Initiative versteht dies so, dass die einzelnen Verkehrsunternehmen also entscheiden können, welche KVV-Tickets in KVV-Kundenzentren sowie an Fahrkartenautomaten angeboten werden.

VBK und AVG setzen den Automatenverkauf undatierter Tickets auf die Tagesordnung

Laut Mitteilung der Initiative sei man bei den Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mittlerweile aber bereit, sich dem Automatenverkauf undatierter Tickets zumindest zu nähern und die Gremien darüber entscheiden zu lassen.

Der KVV schrieb der Initiative hierzu: "...ausschlaggebend für das weitere Vorgehen werden die Entscheidungen im Aufsichtsrat der VBK am 12 Juli sein, zum einen hinsichtlich der Organisation der des Kundenzentrums im Weinbrennerhaus am Marktplatz wie auch im Hinblick auf eine mögliche Umsetzung der undatierten Tickets zum Selbstausfüllen an den Fahrkartenautomaten von VBK und AVG."

Die Kundeninitiative KVV erwartet nun von den Aufsichtsräten eine Freigabe des Automatenverkaufs. "Nur so kann ein adäquater Zugang zu den für viele Kunden wichtigen undatierten Tickets geschaffen werden. Ohne diese Entscheidung bei VBK und AVG werden auch die anderen Verkehrsunternehmen kaum bereit sein, später diesem Weg zu folgen."