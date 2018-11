Im Rathaus wurde am Montagmorgen, 19. November, der Vertrag mit dem Totalunternehmer des neuen Fußballstadions im Wildpark unterzeichnet. Über das Unternehmen wurde - dem europaweiten Vergabeverfahren entsprechend - Stillschweigen bewahrt. Um 9.30 Uhr waren die Bauverträge mit der BAM Sports GmbH unterschrieben, für die anwesenden Medienvertreter gab es eine erste Ansicht des neuen Stadions.

10 Uhr

9.45 Uhr

Es bleibt ein kurzer Pressetermin im Rathaus: Die Unterschriften sind gesetzt. Das Stadion wird zum 1. Dezember 2019 gebaut. "Jetzt gibt es keinen Weg zurück", so Mentrup, "das Stadion wird gebaut." Der Kostenrahmen soll gehalten werden.

Offene Fragen können interessierte Bürger am Donnerstag, 22. November, bei einer entsprechenden Veranstaltung im Südwerk stellen. Die Veranstaltung startet um 19.30 Uhr - wer es nicht abwarten kann, sollte sich die Adresse www.karlsruhe.de/stadionneubau vormerken.

Hier werden am Donnerstag bereits ab 18 Uhr Informationen zu Vorabmaßnahmen und Stadionbau verfügbar sein. Die neue Infoseite der Stadt soll aktuelle Pressemeldungen, Verkehrsinformationen und auch Webcams bereit stellen. Fragen können auch an stadionneubau@karlsruhe.de gestellt werden.

9.34 Uhr

Die Verträge mit dem Totalunternehmer "BAM Sports GmbH" sind unterschrieben. "Wir freuen uns, dass wir mit dem Vergabeverfahren betraut wurden", so Axel Eichholtz, Geschäftsführer von BAM Sports. Es sei das 24ste Projekt, das in dieser Größenordnung verwirklicht wurde.

"Sie werden uns zunächst nicht in Karlsruhe sehen", sagt Eichholtz. Der Totalunternehmer wird mit den Bauarbeiten am 1. Dezember 2019 starten, sobald die Vorabmaßnahmen abgeschlossen sind. Seit 5. November finden im Wildpark die ersten Bauarbeiten statt: In den kommenden 13 Monaten werden die Tribünen hinter den Toren und die Gegengerade inklusive Erdwälle abgerissen. Die Kosten übernimmt die Stadt und übergibt im Dezember 2019 ein "sauberes" Baufeld an die "BAM Sports".

Man befinde sich jetzt in der Planungs-, Abstimmungs- und Genehmigungsphase, so Frank Nenninger, Technischer Projektleiter für den Eigenbetrieb "Fußballstadion im Wildpark". Wir haben ein architektonisch sehr sehr ansehnliches Stadion", so Oberbürgermeister Frank Mentrup und dankt allen Beteiligten des Bauprozesses.

ka-news Hintergrund: Die BAM Sports GmbH hat sich auf den Bau von Stadien und Arenen spezialisiert. Unter ihrer Leitung entstanden so beispielsweise schon die Opel-Arena in Mainz, das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden und die WWK-Arena in Augsburg.

Die Verträge zwischen der Stadt als Bauherrin und dem bestbietenden Totalunternehmen aus dem Vergabeverfahren werden am Montagmorgen im Karlsruher Rathaus unterzeichnet. Im Anschluss wird sich das Unternehmen vorstellen und eine erste Ansicht des neuen Stadions präsentieren.

Gleichfalls wollen die Verantwortlichen über den Stand der laufenden Vorabmaßnahmen informieren und was bis zum Beginn der Arbeiten im Vollumbau noch passieren soll.