Der 24. Spieltag der 2. Bundesliga steht bevor, die Saison ist schon mehr als fortgeschritten und die Mannschaften versuchen, wieder Punkte einzufahren. Der KSC spielt am Wochenende zu Hause gegen den HSV.

Möchten Sie gerne mehr zur Partie zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV erfahren? Wann ist der Termin? Wann ist Anstoß? Wie läuft die Übertragung im TV oder Live-Stream in der 2. Liga ab? Wir haben die Antworten für Sie zusammengetragen.

KSC vs. HSV in der 2. Bundesliga: Termin und Anstoß

Das Spiel in der 2. Liga zwischen dem KSC und dem HSV findet am Sonntag, 12. März 2023, am frühen Nachmittag statt. Anstoß ist um 13.30 Uhr in Karlsruhe im BBBank Wildpark, wo aktuell 26.000 Fans Platz nehmen können.

KSC gegen HSV: Übertragung live im TV und Online-Stream – auch im Free-TV?

Sky zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga - so auch die Partie zwischen dem Karlsruher Sport-Club und dem Hamburger Sportverein. Eine Übertragung im Free-TV wird es von diesem Spiel nicht geben. Die Vorberichte starten um 13.00 Uhr. Eine Zusammenfassung aller Infos rund um das Spiel KSC gegen HSV gibt es hier:

Spiel: Karlsruher SC vs. Hamburger SV, 2. Liga, 24. Spieltag

BBBank Wildpark Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream:Sky

KSC - HSV in der 2. Liga: Bilanz

Der Karlsruher Sport-Club hält sich aktuell im Mittelfeld der Tabelle auf. Nach 23 Spieltagen heißt es Platz 9. Der Verein konnte in der Saison bisher 31 Punkte einfahren.

Der Hamburger Sportverein sehnt sich - wahrscheinlich wie kaum ein anderer - nach dem Aufstieg. 2018 ist die Mannschaft von der Elbe abgestiegen. Der HSV gilt als eines der Gründungsmitglieder der Bundesliga und nahm als einziger Verein vor dem Abstieg knapp 55 Jahre an der höchsten Fußballliga in Deutschland teil. Aber in dieser Saison heißt es noch 2. Bundesliga. Nach 23. Spieltagen konnte der HSV 48 Punkte auf das Konto buchen, knapp hinter Darmstadt mit 49 Punkten. Der Kampf um die Tabellenführung gestaltet sich also spannend.

Das Spiel am 12. März 2023 ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams. Insgesamt gab es 65 Partien zwischen dem KSC und dem HSV, wovon Hamburg 25 und Karlsruhe 18 gewinnen konnte. In 22 Spielen ging niemand als Sieger vom Platz und die Mannschaften trennten sich mit einem Remis. Für einen besseren Überblick haben wir Ihnen die Ergebnisse der letzten fünf Spiele verlinkt: