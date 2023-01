Karlsruhe vor 28 Minuten

Keine Briefe in Karlsruhe: Postboten streiken am Dienstag

Karlsruher, die am Dienstag, 17. Januar, Post erwarten, schauen wahrscheinlich umsonst in den Briefkasten. Denn: Bei der Deutschen Post AG wird erneut gestreikt, diesmal in der Niederlas­sung Betrieb Karlsruhe Knielingen. Das teilt die Fachgewerkschaft Dpvkom in einer Pressemitteilung mit. Der Streik beginnt um 7 Uhr und endet um 19 Uhr.