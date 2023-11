Den Anfang machte bereits am Samstag, 4. November die Boutique "daiily3" in der Kaiserpassage 4. Am Freitag, 17. November folgt mit "daiva" in der Herrenstraße 20 eine weitere Boutique.

Zwei Boutiquen für Karlsruhe

"daiva" tritt in die Fußstapfen der Boutique Sigrun Woehr. Mit über 13 Jahren Erfahrung in diesem Bereich ist die zukünftige Inhaberin und ehemalige Mitarbeiterin des Geschäfts Sigrun Woehr, Daiva Hambsch, mit den Bedürfnissen der Kunden in Karlsruhe vertraut.

Neben hochwertigen Damenschuhen bietet die Boutique auch eine breite Auswahl an Accessoires, darunter Taschen, Modeschmuck und Tüchern an. Zukünftig plant die Betreiberin die Ergänzung ihres Sortiments durch hochwertige Damenbekleidung sowie hochwertige Herrenschuhe. Ein Onlineshop soll dieses Geschäftsmodell abrunden.

In der Herrenstraße 20 eröffnet neu die Boutique "daiva." | Bild: Andreas Mangold / KME

"daily3" möchte vor allem durch persönliche Beratung und Transparenz punkten. Die angebotene Mode umfasst dabei in erster Linie erschwingliche Alltagsmode.Die Boutique bietet eine breite Palette von Bekleidungsartikeln für alle Altersgruppen mit Schwerpunkt auf Oberbekleidung und Accessoires wie Gürtel, Taschen, Schals und Schuhe an.

Die Stadt Karlsruhe begrüßt die Eröffnung von gleich zwei aufregenden Modeboutiquen, die das Angebot in der Innenstadt erweitern und neue Einkaufsmöglichkeiten schaffen werden", so Karlsruhes Bürgermeister Albert Käuflein.