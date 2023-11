Nur knapp 2,26 Millionen Menschen arbeiteten in der Gemeinde, in der sie auch wohnten. Somit reist ein Großteil der Bevölkerung von außerhalb nach Baden-Württemberg zur Arbeit an. Besonders stark ist der Pendlerstrom offenbar im Südwesten des Landes. Das ergab eine Untersuchung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg.

Das Siegerpodest teilen sich Stuttgart (312.000 Einpendler), Mannheim (137.300) und Karlsruhe (130.400). Mit größerem Abstand dahinter: die Hochschulstädte Ulm (80.800), Heidelberg (77.100) und Heilbronn (59.100). Auch hier werden verhältnismäßig viele Beschäftigte aus anderen Gemeinden angezogen.