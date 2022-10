von (ps/cak)

"Trotz Energiekrise muss man in Karlsruhe auf das sportliche Freiluft-Vergnügen vor der traumhaften Kulisse des Karlsruher Schlosses nicht verzichten. Als Alternative zur beliebten Eislaufbahn steht die Rollschuhbahn, die der langjährige Eisbahn-Betreiber interevent GmbH als verlässlicher Partner erstmals auf dem Schlossplatz aufbaut, dem Laufvergnügen in nichts nach – bei einem Bruchteil des üblichen Strom- und Wasserbedarfs lässt sich auch in diesem Winter auf über 1.000 Quadratmetern wie gewohnt ums Denkmal flitzen", so die KME in einer Pressemitteilung.

Bild: Paul Needham

Wer keine eigenen Rollschuhe oder Inline-Skates hat, findet im Verleihzelt eine große Auswahl an Leihrollschuhen in den gängigen Größen. Für Rollschuh-Neulinge wie auch fortgeschrittene Läuferinnen und Läufer werden mehrmals wöchentlich Kurse angeboten.

Auch der sportliche Wettbewerb im Freundes- und Kollegenkreis ist wie gewohnt mit dabei: Stockschießen im Team soll auch perfekt auf der neuen Rollschuhbahn-Oberfläche funktionieren, ganz ohne Eis.

Die insgesamt fünf Stockschieß-Bahnen für das gesellige Team-Sportevent können ab sofort unter www.stadtwerke-winterzeit.de gebucht werden.

Direkt an der Rollschuhbahn bleibe laut KME auch das gastronomische Angebot im Winterdorf umfangreich und saisonal passend erhalten. An und in den liebevoll geschmückten Holzhütten warten allerlei kulinarische Köstlichkeiten auf die Läuferinnen und Läufer. Genau der richtige Ort zum Ausruhen, Genießen und gemütlichen Zusammensitzen bei Heiß- und Kaltgetränken sowie deftigen und süßen Leckereien.