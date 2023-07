Karlsruhe vor 1 Stunde

Im Fall einer Hitzewarnung: Das gilt es für Karlsruhe zu beachten

Wenn es so richtig heiß wird, gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) spezielle Hitzewarnungen auf Landkreisebene heraus. Doch was bedeutet die Warnung überhaupt? Und was noch viel wichtiger ist: Wie verhalte ich mich währenddessen?