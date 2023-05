Karlsruhe vor 1 Stunde

Warnstreik in Karlsruhe: Diesmal trifft es Ikea, Primark und Co.

Der Einzel- und Versandhandel ist am Freitag, 19. Mai, zum ganztägigen Streik aufgerufen. Das teilt die Gewerkschaft verdi in einer Meldung an die Presse mit. Betroffen seien Beschäftigte von Kaufland, H&M, Ikea, Galeria, Primark und Co. - in weiten Teilen Baden-Württembergs.