Karlsruhe vor 1 Stunde

Hilfe für Bedürftige: Jugend-Club "Rotaract" versorgt über 200 Obdachlose an einem Tag

Hygieneartikel, Kleidung, ein warmes Essen und Gespräche: Am Samstag, 25. März, fand nach Corona wieder der Tag der Begegnung im Tagestreff TÜR in Karlsruhe statt. Über 200 wohnungslose Personen kamen am Samstag in die Kriegsstraße 88 - deutlich mehr als erwartet.