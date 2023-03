Karlsruhe vor 32 Minuten

Grünes Licht für neue Kaiserstraße: Gemeinderat beauftragt Karlsruher Firma

Ab April soll wieder schweres Gerät auf der Kaiserstraße in Karlsruhe rollen. Dann nämlich sollen die Arbeiten für das neue Gesicht der Innenstadt beginnen. Über neun Millionen Euro will die Stadt dafür in die Hand nehmen. Stadträte und -verwaltung einigten sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates auf die ausführende Baufirma.