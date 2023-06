Zwischen Spielplatz und Friedhof - Zwischen Gräbern und Graffiti: Für ganze Generationen führte der Schulweg in der Oststadt über einen alten Friedhof zur Schillerschule: Der Gottesacker!

Bild: Thomas Riedel

Gelegen zwischen der Kapellenstraße und der Ostendstraße befinden sich die Gräber und Grabsteine aus längst vergangenen Tagen.

Bild: Thomas Riedel

Der alte Friedhof ist der ehemalige städtische Friedhof der Stadt Karlsruhe auf dem sich die Überreste der Gräber einiger bedeutender Persönlichkeiten die in Karlsruhe wie auch darüber hinaus gewirkt haben.

Bild: Thomas Riedel

So sind auch die gesammelten sterblichen Überreste der Verunglückten vom Brand am Hoftheater am 28. Februar 1847 dort beigesetzt.

Bild: Thomas Riedel

Die letzte Beerdigung fand hier im Jahr 1882 statt.

Bild: Thomas Riedel

Heute besteht der Friedhof aus Überresten einiger Kulturdenkmäler und weniger Grabstätten. Auch die ehemalige Kapelle ist erhalten.

Bild: Thomas Riedel

Bild: Thomas Riedel

Bild: Thomas Riedel

Bild: Thomas Riedel

Bild: Thomas Riedel

Bild: Thomas Riedel

Bild: Thomas Riedel

Bild: Thomas Riedel