Prächtige Blüten, die gelb, violett oder rot schillern: Rosen, Flieder oder auch Geranien sind schön anzuschauen. Doch Pflanzen, die in kräftigen Farben blühen, haben nicht automatisch auch für Insekten einen Nutzen. Denn viele Modepflanzen und Blumen, die wir kultivieren, verbreiten sich stark und schaden dem heimischen Ökosystem, weil sie Insekten keine Pollen und keinen Nektar liefern. Wir sagen Ihnen, welche acht Gartenpflanzen Insekten wie Bienen oder Hummeln am Liebsten überfliegen und welche Alternativen Sie stattdessen anpflanzen können.

Das Problem mit gezüchteten Modepflanzen

Heutzutage müssen Blumen vor allem schön aussehen. In Mitleidenschaft gerät dabei laut 24garten.de häufig die Fruchtbarkeit der Pflanzen, die sich nach der Blütezeit kaum noch vermehren. Einige Geranien wurden demnach so gezüchtet, dass sie anstatt der Staubblätter weitere Blütenblätter haben, in die Insekten nur schwer hineinkriechen können. Das Problem ist also weniger die Geranie an sich, sondern die vom Menschen hochgezüchtete Blütenform. Welche fünf Pflanzen für Insekten wie Bienen, Hummeln oder Schmetterlinge daher kaum mehr einen Nutzen haben, lesen Sie hier.

Rosen

Rosen sind wohl der Inbegriff eines blühenden Gartens. Doch die prächtigen Blumen sind heutzutage oftmals so gezüchtet, dass sie viele Blätter haben und dafür wenig Pollen und Nektar für Insekten. Wer auf Rosen nicht verzichten und trotzdem der Umwelt etwas Gutes tun will, kann alternativ Wildrosen anpflanzen.

Bambus

Bambus-Pflanzen erfreuen sich hierzulande immer größerer Beliebtheit. Sie gelten als Modepflanzen, die exotisch aussehen und dem Garten ein gewisses Flair verleihen. Doch ein wachsender Bambus ist laut gartenjournal.net für den Großteil der heimischen Insekten nutzlos. Er bietet ihnen weder Nahrung noch Lebensraum.

Lebensbaum (Thuja)

Der Lebensbaum, auch Thuja genannt, gilt als beliebte Hecken-Pflanze in den hiesigen Gartenanlagen. Er braucht nur wenig Pflege und ist frostresistent. Leidtragende sind Insekten. Da sich der Thuja-Pflanzen durch Windbestäubung vermehren, werden die Pollen zu anderen Blüten getragen, bevor sie von Bienen oder Hummeln eingesammelt werden können.

Kirschlorbeer

Auch der Kirschlorbeer ist eine beliebtes Gestrüpp für die Hecke. Doch die Kirschlorbeer-Pflanze ist nicht nur nutzlos für Insekten, sie ist auch giftig. Ihre Früchte und Blüten sind weder für Insekten noch für Vögel geeignet. Viele Experten raten daher zu Alternativen wie Haselnuss- und Vogelbeer-Pflanzen.

Bauernhortensien

Bauernhortensien sind für Insekten zwar nicht giftig, dafür tragen sie ein zu prächtiges Blütenkleid, doch einen Mehrwert für Bienen & Co stellen sie nicht dar. Denn hochgezüchtete Hortensien sind laut Utopia.de oftmals geschlechtslos und somit für Bestäuber uninteressant.

Flieder

Auch der Flieder sieht prächtig aus und duftet dazu noch wunderbar. Doch auch er nützt Insekten nicht. Insbesondere die kultivierten Edelsorten verfügen über kaum noch Nektar, nach dem sich allen voran Bienen so verzehren. Eine umwelt- und daher insektenfreundlichere Alternative ist der schwarze Holunder.

Geranien

Geranien gehören zum klassischen Zierrat eines jeden Balkons, der was auf sich hält. Geranien verzücken mit ihren leuchtenden Blüten in kräftigen, oft rötlich-violetten Farben. Die vor Blüten strotzenden Pflanzen sind allerdings nicht mehr als schön anzuschauen. Bienen können mit Geranien nichts anfangen, denn sie kommen nicht an den wenigen Nektar und die Pollen heran.

Forsythie

Die Forsythie belegt in Sachen Bienen-Albtraum in vielen Rankings eine Spitzenposition. Die knallgelbe Pflanze, die bereits im März ihre zahlreichen kleinen Blüten ausstellt gehört zu den vom Menschen gezüchteten Hybrid-Pflanzen. Die Blüten der Strauch-Pflanze produzieren daher weder Pollen noch Nektar und sind damit nicht nur für Bienen ziemlich nutzlos.

