Premiere: Verkaufsoffener Sonntag 2023 im Osten

Zum ersten Mal ist die Karlsruher Frühjahrsmess' an einen verkaufsoffenen Sonntag gekoppelt. Dieser bezieht sich allerdings nur auf den Bezirk im Osten. "Man weiß, dass sich verkaufsoffene Sonntage und Jahrmärkte eigentlich perfekt ergänzen", so Marktamtsleiter Armin Baumbusch, "es gibt ganz andere Möglichkeiten und Synergieeffekte. Wir sind unwahrscheinlich gespannt und sind dem Gemeinderat dankbar, dass er dieses Pilotprojekt genehmigt hat."

Am Sonntag, 4. Juni , haben folgende Geschäfte, von 13 bis 18 Uhr, geöffnet:

XXXLutz Mann Mobilia,

Ikea Karlsruhe,

Graf Hardenberg

Durlach Center

Ein kostenloser Shuttleservice bringt die Besucher zu den teilnehmenden Geschäften und zum Messplatz. Die Fahrgeschäfte der Karlsruher Mess' haben von 12 bis 23 Uhr offen.

Eröffnung der Frühjahrsmess' 2023: Fassanstich mit Oberbürgermeister Frank Mentrup

Wann: Freitag, 2. Juni um 17 Uhr

Wo: Im Festzelt "zum Metzgerwirt"

Was: Magiershow mit Ralf Gagel, Auftritt von Band "The Curlers"

Wie lange: Bis 23 Uhr

Günstige Preise: Familientag auf der Frühjahrsmess' 2023

Aufgrund des Feiertags am Donnerstag, findet der Familientag am Mittwoch, 7. Juni, statt. Die Mess' ist eine Stunde länger geöffnet als an den anderen Tagen.

stark ermäßigte Preise an allen Fahrgeschäften

Öffnungszeiten: 14 bis 24 Uhr

Kinderschminken und Chips-"Schatzsuche"

An zwei Tagen gibt es beim Festzelt "Zum Metzgerwirt" kostenloses Kinderschminken sowie eine "Schatzsuche" im Sandkasten. Hier werden Chips für die Kinderfahrgeschäfte versteckt.

Sonntag, 4. Juni: 14 bis 18 Uhr

Donnerstag, 8. Juni: 14 bis 18 Uhr

Sonntag, 11. Juni: 14 bis 18 Uhr

Essen und Trinken: Maß für 9 Euro

Neben den zahlreichen Essenständen auf der Karlsruher Frühjahrsmess', gibt es im Festzelt gibt es an bestimmten Tagen vergünstigtes Aktionsessen:

Dienstag, 6. Juni: Fleischküchle mit Kartoffelsalat für 7 Euro

Mittwoch, 7. Juni: Metzgerwurst und Pommes für 6 Euro

Vom Fass gibt es Hoepfner-Bier: Die Maß für 9 Euro. Die "Autofahrermaß" (1 Liter Apfelsaftschorle) ist für 7 Euro zu haben. Wer es lieber fruchtig in Massen mag: Verschiedene Weinsorten gibt es im 0,5Liter für 10 Euro. Prost!

Die gesamte Speisekarte vom Festzelt "Zum Metzgerwirt" zum Download

"Senioren"-Tag auf der Frühjahrsmess' 2023: Schunkeln und geringere Lautstärke

Wer es lieber etwas ruhiger mag, der kommt am besten am Dienstag zum Messplatz.

Dienstag, 6. Juni

ab 14 Uhr

im Festzelt "Zum Metzgerwirt": Auftritte von Dieter Farrenkopf "Gaudi Harry" und "Teenager Spätlese"

auf dem gesamten Mess'gelände: Oldies und Evergreens in gedämpfter Lautstärke

Größte reisende Indoor-Achterbahn der Welt: Höllenblitz wieder da!

Nach 15 Jahren ist die Achterbahn "Höllenblitz" wieder da. Eine Fahrt wird voraussichtlich 7 Euro kosten, so Marktamtschef Armin Baumbusch auf der Pressekonferenz am Dienstag, 30. Mai.

Die Tipps vom "Chef" - was sind Highlights bei den Fahrgeschäften?

Marktamtsleiter der Stadt Karlsruhe, Armin Baumbusch, verrät im Gespräch seine Highlights der Karlsruher Frühjahrsmess': "Wir haben diesmal ganz, ganz viel Schienenfahrgeschäfte: Das beginnt mit den Schienen des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) bei der Anreise, geht dann weiter mit der kleineren Wilden Maus bis hin zu der sensationellen Indoor-Achterbahn Höllenblitz, die zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder in Karlsruhe zu Gast ist. Ein einmaliges Erlebnis! Aber auch sonst haben wir ein wunderschönes, 48 Meter hohes Riesenrad, natürlich wieder ein Chaos-Pendel - für die, die es etwas verrückter mögen - und die Klassiker wie BreakDance oder Autoscooter für Kinder sind da. Vorbeikommen, schauen und genießen!"

Andreas Ludwig (Zum Metzgerwirt), Susanne Filder (Schuastellerverband), Hanna Schwinn (Ikea Karlsruhe), Kerstin Freiberg (Durlach Center)

Feuerwerk zum Abschluss der Frühjahrsmess' 2023

Montag, 12. Juni

Gegen 22.30 Uhr

Musikfeuershow auf dem Messplatz

Festzelt öffnet bis 24Uhr

Programm und Fahrgeschäfte der Frühjahrsmess' 2023

